Вчені з Університету Північної Кароліни представили нові ліки, які ефективні для лікування та профілактики COVID-19. Препарат швидко блокує реплікацію вірусу в організмі і чим раніше розпочати лікування, тим швидше вдається побороти недугу. Ліки вже тестують у 2 і 3 фазах клінічних досліджень.

Що відомо про ефективність препарату

Перші експерименти оцінки ефективності препарату EIDD-2801 розпочали ще минулого року, і що цікаво, результати досліджень продемонстрували ефективність проти SARS і MERS – родинних SARS-CoV-2 коронавірусів, які у 2003 і 2012 років. Нові експерименти показали, що EIDD-2801 має значну ефективність для у лікуванні COVID-19.

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Як проводили дослідження

Результати отримані на новій моделі мишей, яким імплантували тканину легенів людини (це було необхідно, оскільки людські коронавіруси НЕ реплікуються у мишей).

Далі вчені інфікували тканини легенів SARS-CoV-2, після чого спостерігали, як швидко EIDD-2801 буде пригнічувати розмноження вірусу в організмі.

Спершу EIDD-2801 вводили через добу або 48 годин після впливу SARS-CoV-2, повторюючи лікування кожні 12 годин.

Результати експерименту

Всього через 2 дні вчені зафіксували різке і більш ніж 25000-кратне зниження кількості вірусних частинок в тканинах легенів, якщо лікування розпочинали вже через добу після інфікування. 2

Якщо терапію розпочинали через 48 годин, то вірусне навантаження знижувалось на 96%.



Вчені окреслили ефективність препарату як високу / Фото Unsplash

Препарат, як профілактика COVID-19

Вчені також спробували протестувати профілактичний потенціал EIDD-2801 і вводили його за 12 годин до зараження і потім кожні 12 годин. У цьому випадку ліки значно знижували реплікацію вірусу.

Крім того, вірусне навантаження на організм знизилось в більш ніж 100 тисяч разів. Результати підтвердили 2 незалежні експерименти.

В цілому, дослідження показують, що EIDD-2801 може бути ефективний не тільки в лікуванні і профілактиці COVID-19, але і виявитися високоефективним засобом проти майбутніх спалахів коронавірусів,

– зауважив співавтор дослідження Ральф Барік.

Перспектива застосування препарату

Зараз EIDD-2801 тестують в 2 і 3 фазах клінічних досліджень, які повинні довести безпеку і ефективність препарату для людини. У разі успіху ліки планують випускати в таблетках.