Успіх на 96%: нові таблетки за 48 годин знизили вірусне навантаження SARS-CoV-2

Вчені з Університету Північної Кароліни представили нові ліки, які ефективні для лікування та профілактики COVID-19. Препарат швидко блокує реплікацію вірусу в організмі і чим раніше розпочати лікування, тим швидше вдається побороти недугу. Ліки вже тестують у 2 і 3 фазах клінічних досліджень.
Перші експерименти оцінки ефективності препарату EIDD-2801 розпочали ще минулого року, і що цікаво, результати досліджень продемонстрували ефективність проти SARS і MERS – родинних SARS-CoV-2 коронавірусів, які у 2003 і 2012 років. Нові експерименти показали, що EIDD-2801 має значну ефективність для у лікуванні COVID-19.
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Всього через 2 дні вчені зафіксували різке і більш ніж 25000-кратне зниження кількості вірусних частинок в тканинах легенів, якщо лікування розпочинали вже через добу після інфікування. 2
Якщо терапію розпочинали через 48 годин, то вірусне навантаження знижувалось на 96%.
Вчені окреслили ефективність препарату як високу / Фото Unsplash
Вчені також спробували протестувати профілактичний потенціал EIDD-2801 і вводили його за 12 годин до зараження і потім кожні 12 годин. У цьому випадку ліки значно знижували реплікацію вірусу.
Крім того, вірусне навантаження на організм знизилось в більш ніж 100 тисяч разів. Результати підтвердили 2 незалежні експерименти.
В цілому, дослідження показують, що EIDD-2801 може бути ефективний не тільки в лікуванні і профілактиці COVID-19, але і виявитися високоефективним засобом проти майбутніх спалахів коронавірусів,
– зауважив співавтор дослідження Ральф Барік.
Зараз EIDD-2801 тестують в 2 і 3 фазах клінічних досліджень, які повинні довести безпеку і ефективність препарату для людини. У разі успіху ліки планують випускати в таблетках.