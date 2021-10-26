Моршин без госпіталізованих
Про це повідомив міський голова Моршина Руслан Ільницький. За його словами, в Моршині всього 22 людини захворіли на COVID-19, з них 8 вакцинованих, але жодна людина не перебуває в лікарні.
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Якщо влітку в нас не було жодної хворої людини, то з появою Delta-штаму маємо таку тенденцію. Але за увесь цей період жоден хворий не був госпіталізований. Хворіють в легкій і середній формі, тому лікуються вдома на самоізоляції,
– розповів Руслан Ільницький.
Міський голова зазначив, що мали вищі очікування від масової імунізації, у місті сподівалися, що люди взагалі не хворітимуть на коронавірус. Але, за його словами, під час попередньої хвилі в березні, у Моршині госпіталізованих у важкому стані було дуже багато, були й летальні випадки.
Економічний фактор
"Якщо говорити про економічний чинник, бо це також була наша мотивація, то все літо і зараз в нас є відпочивальники, санаторії працюють на повну потужність. За вимогами, що є в Україні, всі працівники санаторіїв вакциновані на 90 – 100%, тому цей експеримент нам суттєво допоміг вийти з економічно-пандемійної кризи", – зазначив міський голова.
Що відомо про експеримент в Моршині
- 16 квітня в місті запустили пілотний проєкт Міністерства охорони здоров’я України з масового вакцинування жителів проти COVID-19.
- За короткі терміни в місті вдалося щепити 70% дорослого населення.
- До появи штаму "Дельта" в Моршині тривалий час не було жодного інфікованого COVID-19.
- Станом 26 жовтня вакциновано першою дозою 75%, а двома – 74% дорослого населення міста.