Успішний експеримент МОЗ: в Моршині взагалі немає госпіталізованих з COVID-19

Після експерименту МОЗ з масової вакцинації у курортному Моршині на Львівщині для вироблення колективного імунітету, немає жодної госпіталізації пацієнтів з коронавірусом.

Моршин без госпіталізованих

Про це повідомив міський голова Моршина Руслан Ільницький. За його словами, в Моршині всього 22 людини захворіли на COVID-19, з них 8 вакцинованих, але жодна людина не перебуває в лікарні.

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Якщо влітку в нас не було жодної хворої людини, то з появою Delta-штаму маємо таку тенденцію. Але за увесь цей період жоден хворий не був госпіталізований. Хворіють в легкій і середній формі, тому лікуються вдома на самоізоляції,

– розповів Руслан Ільницький.

Міський голова зазначив, що мали вищі очікування від масової імунізації, у місті сподівалися, що люди взагалі не хворітимуть на коронавірус. Але, за його словами, під час попередньої хвилі в березні, у Моршині госпіталізованих у важкому стані було дуже багато, були й летальні випадки.

Економічний фактор

"Якщо говорити про економічний чинник, бо це також була наша мотивація, то все літо і зараз в нас є відпочивальники, санаторії працюють на повну потужність. За вимогами, що є в Україні, всі працівники санаторіїв вакциновані на 90 – 100%, тому цей експеримент нам суттєво допоміг вийти з економічно-пандемійної кризи", – зазначив міський голова.

Що відомо про експеримент в Моршині