Як відбуватиметься кампанія

Команда Headway запустила Instagram-маску з інсайтами з книг про психічне здоров’я. У такий спосіб компанія прагне розповісти світу, як важливо підтримувати себе та інших. Фрази для покращення ментального стану з восьми бестселерів з'являються у випадковому порядку. Вони написані англійською мовою, аби охопити якомога більшу кількість людей з різних країн.

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Для кампанії обрали Instagram як платформу, адже дослідження показали, що користувачі сприймають її як інструмент соціального порівняння. Разом з фільтрами, що значно видозмінюють зовнішність, це може впливати на самооцінку, викликати тривогу та депресивні стани.

Яка мета

Загалом у світі від депресії страждають понад 280 мільйонів людей, а в Україні 30% людей мають психічний розлад протягом життя. Така статистика доводить, що турбота про ментальне здоров’я має стати одним із пріоритетів сучасності.

Місія Headway – допомагати людям у всьому світі розвиватися, зокрема, й ментально. Ми обрали саме такий інтерактивний інструмент, адже прагнемо показати, що фільтрувати інформацію та підтримувати себе й інших є важливими складовими психогігієни,

– прокоментував СЕО та засновник Headway, Антон Павловський.

До книг для інста-маски увійшли ідеї з таких світових бестселерів як "Людина в пошуках справжнього сенсу" Віктора Франкла, "Мистецтво бути щасливим" Далай-лами, а також українського видання Марка Лівіна та Іллі Полудьонного "Простими словами" та інші.