У новій роботі вчені порівняли вплив на кишечник середземноморської дієти (в якій домінує рослинна їжа) і західної (з меншою кількістю рослинних продуктів, великою кількістю м'яса, жирів, легкозасвоюваних вуглеводів). Учасники дослідження – 18 молодих здорових чоловіків - по два тижні йшли однією з цих дієт з двотижневою перервою.

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Вплив рослинної їжі на кількість калу

Вчені виявили, що при кожному стилі харчування люди ходили в туалет приблизно однакову кількість разів. Однак люди з середземноморською дієтою кількість калу було у два рази більшою, ніж при західній дієті. Рослинна їжа сприяє росту певних типів бактерій в кишечнику. Ці бактерії розщеплюють клітковину в рослинах, щоб забезпечувати себе їжею. Крім неперетравленої клітковини й води, частину маси складають ці бактерії.

Газоутворення – може свідчити про правильне харчування

Учасники дослідження фіксували, скільки разів на день у них були гази, використовуючи кишеньковий лічильник. В середньому вони це робили в сім разів частіше, коли дотримувалися середземноморської дієти.

При рослинній дієті обсяг кишкових газів збільшується внаслідок водню, метану і вуглекислого газу, які не мають запаху. Запах з'являється, завдяки сірководню, який утворюється в результаті розщеплення білків.

Корисні бактерії

Автори дослідження провели аналіз фекалій учасників дослідження. Виявилося, що рослинна дієта стимулює розвиток бактерій Agathobaculumand anaerostipes і Agathobaculum butyriciproducens. Вони належать до корисних бактерій, тому що виробляють коротколанцюгові жирні кислоти, які підтримують здоров'я кишечника і всього організму. Потрапляючи в кров, вони мають захисну дію на серце, запобігають розвитку цукрового діабету та сприяють нормалізації рівня холестерину.