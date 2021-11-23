Річ у тім, що коронавірус спричиняє порушення функції згортання крові, яка призводить до утворення тромбів. У МОЗ назвали основні ознаки, симптоми та фактори ризику тромбозу.

До теми Чи може виникнути тромбоз після вакцинації проти коронавірусу

Що таке тромбоз

Тромбоз – це стан, за якого у людини утворюються згустки крові в судинах, тобто тромби. Залежно від місця їх утворення, тромбоз може бути:

венозний;

артеріальний.

Найчастіше тромби утворюються у глибокій вені ноги та можуть пересуватись по кровоносних судинах й потрапляти у легені (тромбоемболія легеневої артерії – ТЕЛА).

Увага! Тромбоз глибоких вен та ТЕЛА потенційно можуть призвести до смерті.

Фактори ризику утворення тромбів

куріння;

вживання протизаплідних пігулок;

варикозне розширення вен;

малорухливий спосіб життя;

ожиріння;

вагітність;

вживання алкоголю тощо.

Крім того, до факторів утворення тромбів відноситься тривале перебування на лікарняному ліжку, хірургічні операції, онкологічні захворювання, випадки тромбозів у родині.

Симптоми тромбозу біль і/або чутливість у литці або стегні;

набряк ноги стопи або щиколотки;

почервоніння і/або помітна зміна кольору тіла.

Задишка, часте дихання, біль у грудях, швидкий пульс, запаморочення і/або втрата свідомості можуть бути ознаками та симптомами тромбоемболії легеневої артерії.

"У будь-якому разі, тромбоз у хворих на COVID-19 – доволі поширене явище, яке може мати незворотні наслідки для життя людини. Не зволікайте, запишіться на щеплення та захистіть себе та близьких від COVID-19 та його наслідків", – наголосили у МОЗ.

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