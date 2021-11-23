Утворення тромбів при коронавірусі: симтоми, фактори ризику
Джерело:МОЗ
У Міністерстві охорони здоров'я зазначають, що серед ускладнень коронавірусної хвороби вчені все частіше називають тромбоз. Водночас ризик тромбозу внаслідок перенесеної хвороби є в рази вищим і не порівнюється із можливим та рідкісним ризиком від вакцинації.
Річ у тім, що коронавірус спричиняє порушення функції згортання крові, яка призводить до утворення тромбів. У МОЗ назвали основні ознаки, симптоми та фактори ризику тромбозу.
До теми Чи може виникнути тромбоз після вакцинації проти коронавірусу
Що таке тромбоз
Тромбоз – це стан, за якого у людини утворюються згустки крові в судинах, тобто тромби. Залежно від місця їх утворення, тромбоз може бути:
- венозний;
- артеріальний.
Найчастіше тромби утворюються у глибокій вені ноги та можуть пересуватись по кровоносних судинах й потрапляти у легені (тромбоемболія легеневої артерії – ТЕЛА).Увага! Тромбоз глибоких вен та ТЕЛА потенційно можуть призвести до смерті.
Фактори ризику утворення тромбів
- куріння;
- вживання протизаплідних пігулок;
- варикозне розширення вен;
- малорухливий спосіб життя;
- ожиріння;
- вагітність;
- вживання алкоголю тощо.
Крім того, до факторів утворення тромбів відноситься тривале перебування на лікарняному ліжку, хірургічні операції, онкологічні захворювання, випадки тромбозів у родині.
- біль і/або чутливість у литці або стегні;
- набряк ноги стопи або щиколотки;
- почервоніння і/або помітна зміна кольору тіла.
Задишка, часте дихання, біль у грудях, швидкий пульс, запаморочення і/або втрата свідомості можуть бути ознаками та симптомами тромбоемболії легеневої артерії.
"У будь-якому разі, тромбоз у хворих на COVID-19 – доволі поширене явище, яке може мати незворотні наслідки для життя людини. Не зволікайте, запишіться на щеплення та захистіть себе та близьких від COVID-19 та його наслідків", – наголосили у МОЗ.
Обрати найближчий пункт щеплень чи центр масової вакцинації можна:
- на сайті https://list.covid19.gov.ua/;
- за телефоном 0 800 60 20 19.