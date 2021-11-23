Утворення тромбів при коронавірусі: симтоми, фактори ризику

У Міністерстві охорони здоров'я зазначають, що серед ускладнень коронавірусної хвороби вчені все частіше називають тромбоз. Водночас ризик тромбозу внаслідок перенесеної хвороби є в рази вищим і не порівнюється із можливим та рідкісним ризиком від вакцинації.

Річ у тім, що коронавірус спричиняє порушення функції згортання крові, яка призводить до утворення тромбів. У МОЗ назвали основні ознаки, симптоми та фактори ризику тромбозу.

До теми Чи може виникнути тромбоз після вакцинації проти коронавірусу

Що таке тромбоз

Тромбоз – це стан, за якого у людини утворюються згустки крові в судинах, тобто тромби. Залежно від місця їх утворення, тромбоз може бути:

венозний;

артеріальний.

Найчастіше тромби утворюються у глибокій вені ноги та можуть пересуватись по кровоносних судинах й потрапляти у легені (тромбоемболія легеневої артерії – ТЕЛА).

Фактори ризику утворення тромбів

куріння;

вживання протизаплідних пігулок;

варикозне розширення вен;

малорухливий спосіб життя;

ожиріння;

вагітність;

вживання алкоголю тощо.

Тромбоз глибоких вен та ТЕЛА потенційно можуть призвести до смерті.

Крім того, до факторів утворення тромбів відноситься тривале перебування на лікарняному ліжку, хірургічні операції, онкологічні захворювання, випадки тромбозів у родині.

Симптоми тромбозу біль і/або чутливість у литці або стегні;

набряк ноги стопи або щиколотки;

почервоніння і/або помітна зміна кольору тіла.

Задишка, часте дихання, біль у грудях, швидкий пульс, запаморочення і/або втрата свідомості можуть бути ознаками та симптомами тромбоемболії легеневої артерії.

"У будь-якому разі, тромбоз у хворих на COVID-19 – доволі поширене явище, яке може мати незворотні наслідки для життя людини. Не зволікайте, запишіться на щеплення та захистіть себе та близьких від COVID-19 та його наслідків", – наголосили у МОЗ.

Обрати найближчий пункт щеплень чи центр масової вакцинації можна: