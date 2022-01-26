Якщо у вас є симптоми ГРВІ – зверніться до лікаря
У МОЗ зауважили, що симптоми COVID-19 можуть бути схожими на застуду та не мати специфічних ознак. Натомість тестування допомагає виявити хворобу.
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Після діагностики лікар призначить відповідне лікування, а пацієнту буде зрозуміло, що потрібно самоізолюватися.
При появі будь-яких симптомів ГРВІ перш за все варто звернутись до свого сімейного лікаря. Він надасть направлення на безоплатне тестування на COVID-19,
– йдеться у повідомленні МОЗ.
Направлення на тестування дасть сімейний лікар / Інфографіка МОЗ
Яка актуальна захворюваність на коронавірусЗа минулу добу в Україні зареєстрували 24 321 випадок зараження коронавірусом SARS-CoV-2. Востаннє таку кількість хворих реєстрували у першій половині листопада. Станом на 26 січня в Україні виявили 3 913 809 хворих на COVID-19. На жаль, від недуги померли щонайменше 99 584 українців.