Увага Омікрон: у МОЗ уточнили, коли потрібний тест на коронавірус

Коронавірусна хвороба може мати різні симптоми, саме тому тест на COVID-19 варто робити за будь-яких ознак ГРВІ.

Якщо у вас є симптоми ГРВІ – зверніться до лікаря

У МОЗ зауважили, що симптоми COVID-19 можуть бути схожими на застуду та не мати специфічних ознак. Натомість тестування допомагає виявити хворобу.

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Після діагностики лікар призначить відповідне лікування, а пацієнту буде зрозуміло, що потрібно самоізолюватися.

При появі будь-яких симптомів ГРВІ перш за все варто звернутись до свого сімейного лікаря. Він надасть направлення на безоплатне тестування на COVID-19,

– йдеться у повідомленні МОЗ.

До результатів тестування та під час видимих симптомів варто не відвідувати місця загального скупчення людей та дотримуватися режиму самоізоляції.



Направлення на тестування дасть сімейний лікар / Інфографіка МОЗ