Уже 100 тисяч українців записались на вакцинацію проти коронавірусу
У чергу на вакцинацію від COVID-19 через портал і додаток "Дія" та через контактцентр МОЗ вже записалися 100 тисяч українців.
Джерело:телеграм Михайла Федорова
Віцепрем'єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров нагадав, що Мінцифри запустило сервіс разом із МОЗ 1 березня, тобто 100 тисяч – це результат за 3 дні.
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Як записувались українці:
- 87 тисяч записалися через застосунок Дія,
- 9,9 тисяч – через портал,
- 2,8 тисяч – за допомогою контакт-центру МОЗ".
Федоров також зауважив, щоб послуга запрацювала, потрібно оновити застосунок "Дія" до останньої версії.
Як записатись на вакцинацію проти коронавірусу в Україні / Інфографіка 24 канал
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