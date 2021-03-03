Уже 100 тисяч українців записались на вакцинацію проти коронавірусу

3 березня 2021 , 20:55
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Джерело:

телеграм Михайла Федорова

У чергу на вакцинацію від COVID-19 через портал і додаток "Дія" та через контактцентр МОЗ вже записалися 100 тисяч українців.

Віцепрем'єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров нагадав, що Мінцифри запустило сервіс разом із МОЗ 1 березня, тобто 100 тисяч – це результат за 3 дні.

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Як записувались українці:

  • 87 тисяч записалися через застосунок Дія,
  • 9,9 тисяч – через портал,
  • 2,8 тисяч – за допомогою контакт-центру МОЗ".

Федоров також зауважив, щоб послуга запрацювала, потрібно оновити застосунок "Дія" до останньої версії.

Зверніть увагу! Національний поетапний план вакцинації проти COVID-19 передбачає, що у 2021 році вакцинують приблизно 14 мільйонів українців.

Від коронавірусу в Україні вакцинували вже 6888 людей. За минулу добу прищепили ​​1983 особи.


Як записатись на вакцинацію проти коронавірусу в Україні / Інфографіка 24 канал