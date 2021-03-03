Уже 100 тисяч українців записались на вакцинацію проти коронавірусу

Джерело:телеграм Михайла Федорова
У чергу на вакцинацію від COVID-19 через портал і додаток "Дія" та через контактцентр МОЗ вже записалися 100 тисяч українців.
Віцепрем'єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров нагадав, що Мінцифри запустило сервіс разом із МОЗ 1 березня, тобто 100 тисяч – це результат за 3 дні.
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Федоров також зауважив, щоб послуга запрацювала, потрібно оновити застосунок "Дія" до останньої версії.
Зверніть увагу! Національний поетапний план вакцинації проти COVID-19 передбачає, що у 2021 році вакцинують приблизно 14 мільйонів українців.
Від коронавірусу в Україні вакцинували вже 6888 людей. За минулу добу прищепили 1983 особи.
Як записатись на вакцинацію проти коронавірусу в Україні / Інфографіка 24 канал