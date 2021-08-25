Наразі компанія проводить переговори з регуляторами про необхідність використання бустерної ін'єкції цим препаратом.
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Що показують нові дослідження
У ході досліджень вдалось встановити, що бустерна доза вакцини проти коронавірусу від Johnson & Johnson формує швидке і стійке збільшення антитіл в 9 разів вище, ніж через 28 днів після щеплення первинним одноразовим препаратом.
Водночас наголошують, що одноразове вакцинація препаратом Janssen забезпечує протягом 8 місяців сильну і стійку імунну реакцію.
Враховуючи нові дані ми бачимо, що бустерна доза вакцини Johnson & Johnson проти коронавірусу – ще більше збільшує кількість антитіл серед учасників дослідження, які раніше отримували нашу вакцину,
– йдеться в повідомленні.
На яких дослідження базуються висновки
Уточнюється, що мова йде про дані, отримані з двох досліджень під час другої фази, проведених в США і Європі.
З приблизно двох тисяч людей, які отримали бустерні дози через шість місяців після введення першої дози вакцини Janssen.
Зараз Johnson & Johnson веде переговори зі Всесвітньою організацією охорони здоров'я і регуляторами в США і Європі про отримання дозволу на введення бустерної дози вакцини Janssen.