Наразі компанія проводить переговори з регуляторами про необхідність використання бустерної ін'єкції цим препаратом.

До теми Назвали вакцини, які втрачають ефективність після введення другої дози

Що показують нові дослідження

У ході досліджень вдалось встановити, що бустерна доза вакцини проти коронавірусу від Johnson & Johnson формує швидке і стійке збільшення антитіл в 9 разів вище, ніж через 28 днів після щеплення первинним одноразовим препаратом.

Водночас наголошують, що одноразове вакцинація препаратом Janssen забезпечує протягом 8 місяців сильну і стійку імунну реакцію.

Враховуючи нові дані ми бачимо, що бустерна доза вакцини Johnson & Johnson проти коронавірусу – ще більше збільшує кількість антитіл серед учасників дослідження, які раніше отримували нашу вакцину,

– йдеться в повідомленні.

На яких дослідження базуються висновки

Уточнюється, що мова йде про дані, отримані з двох досліджень під час другої фази, проведених в США і Європі.

З приблизно двох тисяч людей, які отримали бустерні дози через шість місяців після введення першої дози вакцини Janssen.

Зараз Johnson & Johnson веде переговори зі Всесвітньою організацією охорони здоров'я і регуляторами в США і Європі про отримання дозволу на введення бустерної дози вакцини Janssen.

Зверніть увагу! Нове дослідження вчених з США доводить, що ефективність Pfizer і Moderna знижується до 66%. Спад ефективності стався через стрімке поширення варіанту Дельта.