Кілька десятків років Міждисциплінарна асоціація досліджень психоделіків (MAPS) працювала над можливістю застосування МДМА в психотерапії важких випадків ПТСР.

До теми Як правильно відмовлятись від антидепресантів

Посттравматичний стресовий розлад (ПТСР) – що це? ПТСР – це хронічне порушення психічного стану, що може розвинутися після травматичної події. Близько 8% чоловіків та 20% жінок, що пережили травматичні події, мають ПТСР. ПТСР може проявлятись у вигляді панічних атак: відчуття сильного страху, поверхневе дихання, запаморочення, нудота, прискорене серцебиття і біль за грудиною. Люди з ПТСР можуть відчувати хронічний біль, головні болі, відчуття стиснення і печії за грудиною, судоми, біль в попереку. Часто ПТСР також супроводжується негараздами в буденному житті: проблемами із роботою чи її пошуком, у школі чи стосунках.

Суть дослідження

В експерименті взяли участь 90 пацієнтів з важким, хронічним ПТСР, розвинувся в результаті різних причин (жорстоке поводження, війна, сексуальна травма). Всі пацієнти пройшли 12-тижневу програму лікування, що складається з трьох сеансів МДМА плюс щотижневих терапевтичних зустрічей.

Як і в перших двох фазах, не було відзначено ніяких серйозних побічних ефектів крім короткочасних, слабких симптомів на кшталт нудоти або потовиділення.

Через 2 місяці після закінчення програми учасники пройшли незалежне обстеження тяжкості симптомів. Як виявилося, 67% з тих, хто входив до групи МДМА, більше не підпадав під діагноз ПТСР. Серед групи плацебо таких було 32%.

Дослідники особливо підкреслюють, що учасники страждали від посттравматичного розладу в середньому впродовж 14 років і сучасні методи лікування їм мало допомагали.

MAPS розраховує отримати дозвіл FDA на продаж першого медичного психоделіка з 2023 році.

Крім ПТСР, за допомогою МДМА дослідники пропонують лікувати алкоголізм, розлади харчової поведінки, тривожність, а також застосовувати її в якості доповнення до сімейної терапії.