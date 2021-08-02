Мати трійні була на 22 тижні вагітності, а середня тривалість непатологічної вагітності людини становить близько 38 тижнів, що відповідає 40 так званим акушерським тижням. Але через неспроможність матки вагітної оплодневий міхур першої дівчинки випав у піхву, що загрожувало смертю усім дітям.

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Тож лікаря вдалися до рішучих кроків. Операція тривала за авторською методикою із народженням недоношених діток у цілих оплодневих міхурах.

Перша дівчинка – 1 100 грамів, в головному передлежанні, другий хлопчик – 1 000 грамів, перебував у поперечному положенні, народжений за ніжки, в цілому оплодневому міхурові, третя дівчинка, 1 000 грамів, у поперечному положенні теж народжена в цілому оплодневому міхурові,

– розповів лікар Руслан Федько.

Як проходило хірургічне втручання:

Лікарі заправили оплодневий міхур жінці у матку і наклали мерсиленовий шов на шийку.

Вони провели так званий "серкляж відчаю" – накладання швів на шийку матки під час вагітності, щоб запобігти передчасному розкриттю та викидню.

Операція технічно досить складна навіть при одноплодовій вагітності. Й в Україні її раніше не виконували.

До нас в Україні такий "серкляж відчаю" (а так його називають американці, і він у них включений у національні протоколи) на трійні ще не робив ніхто. І жінка, з Божою допомогою, доносила ще майже сім тижнів,

– розповів лікар.

Нині новонароджені перебувають у відділенні інтенсивної терапії.