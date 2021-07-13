В Ужгороді запідозрили появу штаму Дельта: пацієнти приїхали з Росії

В обласній інфекційній лікарні в Ужгороді медики запідозрили наявність штаму коронавірусу Дельта у двох пацієнтів. Обоє інфікованих приїхали з Росії.

Аналізи обох пацієнтів вже відправили на дослідження в Європейську лабораторію. Про стан хворих розповів директор лікарні Михайло Поляк.

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Інфіковані приїхали з Москви й Санкт-Петербургу. Серед них вагітна жінка, яка більш ніж 2 тижні перебувала у реанімації.

У хворої вагітної, яка приїхала з Санкт-Петербурга, все закінчилося добре. Вона виписана додому. Але ми думаємо, що це був Дельта-штам. Цей штам вражає більш молоде покоління, від 18 років і до 49, в більшості випадків. Він більш важко протікає,

– розповів Михайло Поляк.

Нині медики очікують на результати аналізів цих пацієнтів. Це остаточно підтвердить або спростує наявність штаму коронавірусу Дельта у пацієнтів, які лікувались на Закарпатті. Результати повинні надійти у найближчі дні.

Ми не маємо можливості в Україні діагностувати. Ми відправили і чекаємо результати з Європи. Найближчі дні я думаю ми будемо знати,

– додав Михайло Поляк.

Штам коронавірусу Дельта: основне

Джерело: МОЗ України

Цей штам коронавірусу вперше виявили в Індії. Нині його зафіксували у щонайменше 104 країнах. Особливо він розповсюджений в Індії, Росії, Португалії, Великій Британії, США та Німеччині.

Штам коронавірусу Дельта одразу викликав занепокоєння. Ще на початку травня ВООЗ оголосила його міжнародною загрозою.

Згідно з даними служб громадського здоров’я Великої Британії, Дельта-штам коронавірусу в 1,6 раза більш контагіозний та у 1,45 раза збільшує ризик необхідності інтенсивного лікування. Потреба в госпіталізації виникає вдвічі частіше, ніж при інфікуванні звичайним штамом COVID-19.

У Великій Британії інфікування цим варіантом становить 96% серед нових випадків зараження коронавірусом.

За даними австралійських лікарів, для передачі Дельта-варіанту достатньо від 5 до 10 секунд.

23 червня в Україні виявили 2 випадки зараження коронавірусом, викликаних новим штамом Дельта. Хворобу виявили у людей, які приїхали з Росії.



Що відомо про штам коронавірусу Дельта / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу