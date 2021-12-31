Ця спільна недуга отримала назву "флурона". Відомо, що вагітна вакцинована не була.

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Завідувач відділення гінекології в медцентрі "Бейлінсон" професор Арнон Вижніцер повідомив, що як тільки жінка поступила у лікарню, у неї діагностували і грип, і коронавірус одночасно.

Обидва тести дали позитивний результат, навіть після того, як ми знову перевірили,

– зазначив він.

Наразі жінка почувається добре. В Міністерстві охорони здоров'я вивчають цей випадок. Там не виключають, що існують ще випадки паралельного зараження. Однак їх поки не діагностували.

Нагадаємо! Центр громадського здоров'я України фіксує зростання захворюваності на грипоподібні захворювання. У теперішній час на грип та ГРВІ захворіли 2,8 мільйона осіб, 38,3% з яких – діти віком до 17 років.

Людина і справді може одночасно хворіти на грип та COVID-19. Інформацію підтвердили у Центрі громадського здоров'я України.

Там наголосили, що при появі перших симптомів хвороби слід обов’язково звернутися до сімейного лікаря, а не займатися самолікуванням.

Лікування відбувається згідно з наявними протоколами. Воно залежить від тяжкості перебігу інфекції, загального стану та наявних супутніх патологій й ризиків кожного окремого пацієнта.

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