Ця спільна недуга отримала назву "флурона". Відомо, що вагітна вакцинована не була.

Увага Ефективні способи, які допоможуть тримати імунітет в тонусі

Завідувач відділення гінекології в медцентрі "Бейлінсон" професор Арнон Вижніцер повідомив, що як тільки жінка поступила у лікарню, у неї діагностували і грип, і коронавірус одночасно.

Обидва тести дали позитивний результат, навіть після того, як ми знову перевірили,
– зазначив він.

Наразі жінка почувається добре. В Міністерстві охорони здоров'я вивчають цей випадок. Там не виключають, що існують ще випадки паралельного зараження. Однак їх поки не діагностували.

Чи можна одночасно захворіти на грип і коронавірус

Людина і справді може одночасно хворіти на грип та COVID-19. Інформацію підтвердили у Центрі громадського здоров'я України.

Там наголосили, що при появі перших симптомів хвороби слід обов’язково звернутися до сімейного лікаря, а не займатися самолікуванням.

Лікування відбувається згідно з наявними протоколами. Воно залежить від тяжкості перебігу інфекції, загального стану та наявних супутніх патологій й ризиків кожного окремого пацієнта.

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Як захиститися від грипу та COVID-19

  • Щеплення проти грипу робиться 1 раз на рік. Придбати вакцину можна в аптеці, а щепитися в амбулаторіях сімейного лікаря або у приватних медзакладах.
  • Вакцинація проти COVID-19 є безоплатною. Її проводить в державних пунктах щеплення.