Ця спільна недуга отримала назву "флурона". Відомо, що вагітна вакцинована не була.
Увага Ефективні способи, які допоможуть тримати імунітет в тонусі
Завідувач відділення гінекології в медцентрі "Бейлінсон" професор Арнон Вижніцер повідомив, що як тільки жінка поступила у лікарню, у неї діагностували і грип, і коронавірус одночасно.
Обидва тести дали позитивний результат, навіть після того, як ми знову перевірили,
– зазначив він.
Наразі жінка почувається добре. В Міністерстві охорони здоров'я вивчають цей випадок. Там не виключають, що існують ще випадки паралельного зараження. Однак їх поки не діагностували.
Чи можна одночасно захворіти на грип і коронавірус
Людина і справді може одночасно хворіти на грип та COVID-19. Інформацію підтвердили у Центрі громадського здоров'я України.
Там наголосили, що при появі перших симптомів хвороби слід обов’язково звернутися до сімейного лікаря, а не займатися самолікуванням.
Лікування відбувається згідно з наявними протоколами. Воно залежить від тяжкості перебігу інфекції, загального стану та наявних супутніх патологій й ризиків кожного окремого пацієнта.
До теми Щеплення проти грипу: що варто знати, перш ніж робити
Як захиститися від грипу та COVID-19
- Щеплення проти грипу робиться 1 раз на рік. Придбати вакцину можна в аптеці, а щепитися в амбулаторіях сімейного лікаря або у приватних медзакладах.
- Вакцинація проти COVID-19 є безоплатною. Її проводить в державних пунктах щеплення.