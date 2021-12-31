Вагітна жінка в Ізраїлі одночасно захворіла на грип і COVID-19

Породілля з Ізраїлю захворіла одночасно на коронавірус та грип. Це може бути перший такий випадок у світі.

Ця спільна недуга отримала назву "флурона". Відомо, що вагітна вакцинована не була.

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Завідувач відділення гінекології в медцентрі "Бейлінсон" професор Арнон Вижніцер повідомив, що як тільки жінка поступила у лікарню, у неї діагностували і грип, і коронавірус одночасно.

Обидва тести дали позитивний результат, навіть після того, як ми знову перевірили,

– зазначив він.

Наразі жінка почувається добре. В Міністерстві охорони здоров'я вивчають цей випадок. Там не виключають, що існують ще випадки паралельного зараження. Однак їх поки не діагностували.

Центр громадського здоров'я України фіксує зростання захворюваності на грипоподібні захворювання. У теперішній час на грип та ГРВІ захворіли 2,8 мільйона осіб, 38,3% з яких – діти віком до 17 років.

Людина і справді може одночасно хворіти на грип та COVID-19. Інформацію підтвердили у Центрі громадського здоров'я України.

Там наголосили, що при появі перших симптомів хвороби слід обов’язково звернутися до сімейного лікаря, а не займатися самолікуванням.

Лікування відбувається згідно з наявними протоколами. Воно залежить від тяжкості перебігу інфекції, загального стану та наявних супутніх патологій й ризиків кожного окремого пацієнта.

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