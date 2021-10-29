Дослідження антитіл у новонароджених

Нове дослідження провели спеціалісти Массачусетської лікарні загального профілю за участю 68 майбутніх матерів, які під час вагітності перенесли COVID-19 з легким перебігом або середньої тяжкості.

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Половина з них виношувала дівчаток, половина — хлопчиків. Щоб отримати максимально об'єктивні дані, учасниці були підібрані зі схожими демографічними та медичними характеристиками. Маса тіла всіх новонароджених була у межах норми.

Дівчатка отримують більше антитіл від матерів

Жоден із новонароджених не заразився коронавірусом від своїх матерів, це підтвердили ПЛР-тести. Але коли вчені оцінили рівень антитіл, у матерів і дітей у зразках крові з пуповини та тканинах плаценти, були виявлені істотні відмінності.

У жінок вагітних хлопчиками рівень антитіл був нижчим, ніж у майбутніх матерів дівчаток. Крім того, хлопчики отримували менше антитіл від матерів у порівнянні з дівчатками, що потенційно свідчить про слабший захист від інфекції.

Чому так відбувається

На думку вчених, після зараження матері у хлопчиків могла розвинутись запальна реакція, від якої дівчатка більше захищені. Запалення також може перешкоджати виробленню повноцінної імунної відповіді у вагітної жінки. Примітно, що у разі зараження іншими серйозними інфекціями, такими як грип та кашлюк, таких відмінностей титру антитіл у дівчаток та хлопчиків немає, зазначили вчені.

Залишається незрозумілим, чи можуть порушення передачі антитіл SARS-CoV-2 через плаценту зробити хлопчиків більш уразливими до зараження у ранньому віці,

– заявили автори дослідження.

Раніше вчені встановили, що ймовірність внутрішньоутробної передачі коронавірусу дуже мала, проте дитина може заразитися вже після пологів. Вчені з Мексики вважають, що у таких дітей можуть бути проблеми зі зором.