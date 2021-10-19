Вагітні із симптоматичним перебігом COVID-19 також мають на 70% вищий ризик померти внаслідок цієї хвороби, за даними Центру з контролю та профілактики захворювань в США (CDC).

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Коронавірус під час вагітності також пов’язаний із підвищеною ймовірністю передчасних пологів (народження дитини раніше 37 тижня) і госпіталізації новонародженого у палату інтенсивної терапії,

– зазначили у МОЗ.

Вакцини захистять вагітних жінок

У відомстві нагадали, що вакцини запобігають важкому перебігу захворювання та значно зменшують ризик зараження. При цьому користь вакцинації як для вагітної, так і для дитини набагато більша, ніж будь-які потенційні ризики.

За їхніми словами, вакцинація на будь-якому терміні вагітності не має негативного впливу на плід чи на майбутню матір та не несе ризику зараження, адже жодна з вакцин не містить живий вірус.

У МОЗ рекомендують використовувати мРНК-вакцину. Зараз в Україні можна отримати щеплення вакциною цього типу – Comirnaty/Pfizer-BioNTech.

Текст публікації МОЗ: