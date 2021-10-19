Вагітні жінки мають на 70% вищий ризик смерті через COVID-19, – МОЗ
Джерело:Міністерстві охорони здоров’я
Вагітні жінки з COVID-19 частіше потрапляють до реанімації та під апарат штучної вентиляції легень. Вони частіше отримують ускладнення внаслідок COVID-19 у порівнянні з невагітними.
Вагітні із симптоматичним перебігом COVID-19 також мають на 70% вищий ризик померти внаслідок цієї хвороби, за даними Центру з контролю та профілактики захворювань в США (CDC).
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Коронавірус під час вагітності також пов’язаний із підвищеною ймовірністю передчасних пологів (народження дитини раніше 37 тижня) і госпіталізації новонародженого у палату інтенсивної терапії,
– зазначили у МОЗ.
Вакцини захистять вагітних жінок
У відомстві нагадали, що вакцини запобігають важкому перебігу захворювання та значно зменшують ризик зараження. При цьому користь вакцинації як для вагітної, так і для дитини набагато більша, ніж будь-які потенційні ризики.
За їхніми словами, вакцинація на будь-якому терміні вагітності не має негативного впливу на плід чи на майбутню матір та не несе ризику зараження, адже жодна з вакцин не містить живий вірус.
У МОЗ рекомендують використовувати мРНК-вакцину. Зараз в Україні можна отримати щеплення вакциною цього типу – Comirnaty/Pfizer-BioNTech.
Текст публікації МОЗ:
За даними Центрів з контролю та профілактики захворювань в США (CDC), вагітні жінки із симптоматичним перебігом COVID-19 мають на 70% вищий ризик померти внаслідок цієї хвороби.
Ковід під час вагітності також пов’язаний із підвищеною ймовірністю передчасних пологів (народження дитини раніше 37-го тижня) і госпіталізації новонародженого у палату інтенсивної терапії.
Вакцинація під час вагітності на будь-якому терміні не має негативного впливу на плід чи на майбутню матір та не несе ризику зараження, адже жодна з вакцин не містить живий вірус. Користь вакцинації як для вагітної, так і для дитини набагато більша, ніж будь-які потенційні ризики.
Вакцинація захищає від важкого перебігу COVID-19. При виборі вакцин для щеплення вагітних, варто надавати перевагу вакцинам на платформі мРНК – в Україні це Comirnaty/Pfizer-BioNTech.
Мільйони майбутніх матерів у всьому світі щеплені від ковіду вакциною Comirnaty/Pfizer-BioNTech без жодних негативних наслідків для них або дитини. Здорова мама – найважливіше для здорової дитини.