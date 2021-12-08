Вагітність з ускладненнями негативно впливає на здоров'я жінки

Несприятливі результати вагітності у жінки можуть вплинути на її здоров'я. Нове дослідження показало, що в таких породіль підвищується ризик серцево-судинних захворювань у середньому віці.

До несприятливих результатів вагітності відносять передчасні пологи, низька вага дитини при народженні, прееклампсія, відшарування плаценти та мертвонародження.

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Нове дослідження вагітності

Науковці виявили, що інсульт у віці до 60 років трапився у 5% зі 164 жінок із несприятливими наслідками вагітності, у порівнянні з 1% жінок без подібних хвороб. Середній вік виникнення інсульту становив 49 років.

Наші результати свідчать про те, що несприятливі наслідки вагітності можуть змінити уявлення про здоров’я жінок і відкривають дискусію про запровадження стратегії профілактики інсульту в майбутньому,

– зазначили науковці.

Тому медичні працівники мають враховувати, що жінки з несприятливими наслідками вагітності в анамнезі мають підвищений ризик інсульту в середньому віці та застосовувати профілактичні заходи.

За статистикою, в середньому 7% майбутніх мам страждає від депресії та тривожності. Автори іншого дослідження з'ясували, наскільки ці стани пов'язані з ускладненнями при пологах.

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