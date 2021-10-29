Важкохвору вагітну жінку доправили із міста Павлограда. Окрім того, що вона захворіла на коронавірус та має двобічну пневмонію, у неї ще й виявили лімфому.

До теми Жінки дедалі частіше мають проблеми зі щитоподібною залозою: як цьому зарадити

Генеральний директор лікарні імені Мечникова Сергій Риженко розповів, що через її стан здоров'я лікарі прийняли рішення робити кесарів розтин, аби врятувати життя дитині.

Що відомо про стан немовляти

На світ народилася дівчинка вагою 1 200 грамів та зростом 39 сантиметрів. Немовля вже самостійно дихає та навіть починає засвоювати харчування.

Породілля у важкому стані

Тим часом її матір перебуває в реанімації на апараті ШВЛ.

Крізь трубу апарата розглядає на телефоні лікаря фото своєї новонародженої донечки. Старша 16-річна донька приходить до лікарні, щоб подивитись на маму через вікно. Їм ще разом треба пройти дуже важкий шлях лікування коронавірусу, онкозахворювання, становлення новонародженої,

– розповів Риженко.

Лікар також розповів, що чоловік жінки – шахтар. Він теж перехворів на коронавірус, але у легкій формі, оскільки раніше зробив щеплення.