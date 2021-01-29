Вакцин проти COVID-19, які мають надійти в Україну у межах фонду COVAX, буде недостатньо для щеплення у 2021 році критично необхідної кількості населення.

Джерело: Офіс Президента

Вакцин від COVAX не вистачить

Президент України Володимир Зеленський обговорив цю проблему з Президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн.

До теми Рада у другому читанні підтримала використання іноземних вакцин проти COVID-19 в Україні

Відтак, Володимир Зеленський закликав до більш активного залучення Європейської комісії до переговорного процесу України з виробниками.

У прагненні бути здоровими українці не відрізняються від європейців. Пришвидшення постачання вакцини може стати сильним сигналом того, що Європейський Союз радий бачити Україну за одним столом не тільки коли все добре, а й у складних ситуаціях,

– зауважив Президент України.

Відповідь ЄС

Урсула фон дер Ляєн своєю чергою зазначила, що впродовж 2021 року і країни Європейського Союзу, і держави-сусіди отримають достатню кількість доз вакцини.

Зараз весь світ переживає безпрецедентну хвилю одночасної вакцинації,

– зазначила Урсула фон дер Ляєн.

Довідка: є партія вакцини, яку виділять Україні в рамках COVAX – вона є безоплатною. Іншу партію Україна законтрактувала за бюджетні кошти.

Скільки вакцин отримає Україна в рамках COVAX

За даними МОЗ

Перший транш вакцин проти COVID-19 буде складатися з 1,2 мільйона доз і за розрахунками прибуде в Україну у першому півріччі 2021 року.

Загалом згідно з розрахунками, Україна отримає партію вакцин, яких буде достатньо для щеплення 20% населення, тобто 8 мільйонів доз.

Що таке COVAX? Це глобальна ініціатива, яка об'єднує 172 країни світу. Основна мета цього механізму – прискорення розробки і виробництва вакцин проти COVID-19 та гарантія справедливого і рівного доступу для кожної країни світу.

Варто знати Вакцини проти COVID-19: які зараз є доступні варіанти та що про них відомо