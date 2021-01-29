Вакцин в рамках COVAX недостатньо, щоб вакцинувати "критичну групу", – Зеленський

Вакцин проти COVID-19, які мають надійти в Україну у межах фонду COVAX, буде недостатньо для щеплення у 2021 році критично необхідної кількості населення.
Джерело: Офіс Президента
Президент України Володимир Зеленський обговорив цю проблему з Президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн.
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Відтак, Володимир Зеленський закликав до більш активного залучення Європейської комісії до переговорного процесу України з виробниками.
У прагненні бути здоровими українці не відрізняються від європейців. Пришвидшення постачання вакцини може стати сильним сигналом того, що Європейський Союз радий бачити Україну за одним столом не тільки коли все добре, а й у складних ситуаціях,
– зауважив Президент України.
Урсула фон дер Ляєн своєю чергою зазначила, що впродовж 2021 року і країни Європейського Союзу, і держави-сусіди отримають достатню кількість доз вакцини.
Зараз весь світ переживає безпрецедентну хвилю одночасної вакцинації,
– зазначила Урсула фон дер Ляєн.
Перший транш вакцин проти COVID-19 буде складатися з 1,2 мільйона доз і за розрахунками прибуде в Україну у першому півріччі 2021 року.
Загалом згідно з розрахунками, Україна отримає партію вакцин, яких буде достатньо для щеплення 20% населення, тобто 8 мільйонів доз.
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