Вакцина AstraZeneca перебуває на прямому маршруті до України, – МОЗ
Перша партія COVID-вакцини від коронавірусу компанії AstraZeneca прибуде в Україну найближчими днями, адже вона вже перебуває на прямому маршруті в Україну.
Джерело:24 канал
Заступник міністра охорони здоров'я Світлана Шаталова на брифінгу 22 лютого заявила, що вакцинація розпочнеться в Україні згідно з затвердженим графіком – в лютому.
Читайте також Всі, хто захоче: Ляшко запевнив, що українці зможуть вакцинуватись безкоштовно
З дня на день Україна очікує першу партію вакцини від коронавірусу. Препарат компанії AstraZeneca прибули за місцем призначення і прямо зараз знаходяться на прямому маршруті в Україну,
– заявила Шаталова.
Днями раніше головний санітарний лікар України Віктор Ляшко зазначив, що дату прибуття вакцини оголосять тоді, коли літак з ліками сяде у аеропорту "Бориспіль". Також графік постачання вакцини в регіони залежатиме від того, в який час доби її доставлять в Україну.
- Якщо це буде до 16-ї години, то розвезення почнеться наступного дня;
- Якщо після 16-ї, то все залежатиме від швидкості розмитнення, оформлення, розподілу доз по областях.
Які регіони отримають вакцину AstraZeneca першими
Першими вакцину отримають:
- Київ;
- Київська область;
- Вінницька область;
- Житомирська область;
- Полтавська область;
- Черкаська область;
- Чернігівська область.
Заступник Максима Степанова додав, що після цього вакцину повезуть в усі інші регіони.
Вакцинація в Україні: що відомо
- Глава МОЗ Максим Степанов 18 лютого вилетів до Індії, щоб безпосередньо поговорити з виробником вакцин проти коронавірусу AstraZeneca та привезти першу партію особисто.
- Очільник МОЗ Максим Степанов вже назвав вакцинацію проти коронавірусу – наймасштабнішою в історії України.
- Загалом Україна отримає препарати від 4 компаній: Pfizer, AstraZeneca, Sinovac і Novavax.
- Насамперед вакцинуватимуть людей, які належать до групи ризику. Зокрема медиків, що працюють з хворими на коронавірус, мешканців будинків похилого віку та військовослужбовців на передовій.
- Володимир Зеленський готовий вакцинуватися одним із перших, щоб довести українцями безпечність щеплень.
Порівняння вакцин проти коронавірусу / Джерело ВООЗ / Інфографіка 24 каналу
Поділитися новиною