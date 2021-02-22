Вакцина AstraZeneca перебуває на прямому маршруті до України, – МОЗ

Джерело:24 канал
Перша партія COVID-вакцини від коронавірусу компанії AstraZeneca прибуде в Україну найближчими днями, адже вона вже перебуває на прямому маршруті в Україну.
Заступник міністра охорони здоров'я Світлана Шаталова на брифінгу 22 лютого заявила, що вакцинація розпочнеться в Україні згідно з затвердженим графіком – в лютому.
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З дня на день Україна очікує першу партію вакцини від коронавірусу. Препарат компанії AstraZeneca прибули за місцем призначення і прямо зараз знаходяться на прямому маршруті в Україну,
– заявила Шаталова.
Днями раніше головний санітарний лікар України Віктор Ляшко зазначив, що дату прибуття вакцини оголосять тоді, коли літак з ліками сяде у аеропорту "Бориспіль". Також графік постачання вакцини в регіони залежатиме від того, в який час доби її доставлять в Україну.
Першими вакцину отримають:
Заступник Максима Степанова додав, що після цього вакцину повезуть в усі інші регіони.
Порівняння вакцин проти коронавірусу / Джерело ВООЗ / Інфографіка 24 каналу