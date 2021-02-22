Вакцина AstraZeneca перебуває на прямому маршруті до України, – МОЗ

Перша партія COVID-вакцини від коронавірусу компанії AstraZeneca прибуде в Україну найближчими днями, адже вона вже перебуває на прямому маршруті в Україну.

Заступник міністра охорони здоров'я Світлана Шаталова на брифінгу 22 лютого заявила, що вакцинація розпочнеться в Україні згідно з затвердженим графіком – в лютому.

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З дня на день Україна очікує першу партію вакцини від коронавірусу. Препарат компанії AstraZeneca прибули за місцем призначення і прямо зараз знаходяться на прямому маршруті в Україну,

– заявила Шаталова.

Днями раніше головний санітарний лікар України Віктор Ляшко зазначив, що дату прибуття вакцини оголосять тоді, коли літак з ліками сяде у аеропорту "Бориспіль". Також графік постачання вакцини в регіони залежатиме від того, в який час доби її доставлять в Україну.

Якщо це буде до 16-ї години, то розвезення почнеться наступного дня;

Якщо після 16-ї, то все залежатиме від швидкості розмитнення, оформлення, розподілу доз по областях.

Які регіони отримають вакцину AstraZeneca першими

Першими вакцину отримають:

Київ;

Київська область;

Вінницька область;

Житомирська область;

Полтавська область;

Черкаська область;

Чернігівська область.

Заступник Максима Степанова додав, що після цього вакцину повезуть в усі інші регіони.

Вакцинація в Україні: що відомо



Порівняння вакцин проти коронавірусу / Джерело ВООЗ / Інфографіка 24 каналу