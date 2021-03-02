Вакцина AstraZeneca показала високу ефективність для людей похилого віку

Очільник МОЗ Максим Степанов заявив, що дослідження підтвердили високу ефективність вакцини AstraZeneca проти коронавірусної інфекції для людей, яким виповнилось понад 70 років.

Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов закликав українців не вірити повідомленням "діячів антивакцинальної вакханалії, яку влаштували в нашій країні протягом двох місяців".

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Хочу звернути увагу на останні дослідження громадської охорони здоров'я Великобританії, які виявили дуже високу, більш ніж 80%, ефективність вакцини AstraZeneca для запобігання госпіталізації у осіб старше 70 років,

– заявив Степанов.

Очільник МОЗ згадав, що днем раніше, 1 березня, особисто вакцинувався вакциною Covishield – препарат Oxford/AstraZeneca, який виробляється на потужностях Serum Institute.

"Serum Institute – велике підприємство світу з виробництва вакцин, які поставляються в 141 країну. Ця вакцина (Covishield) – ефективна і може використовуватися для захисту від COVID-19", – додав він.

До слова, уряд Франції дозволив робити щеплення вакциною AstraZeneca людям від 65 до 74 років, які мають хронічні хвороби. Однак старшим 75 років все ще пропонуватимуть робити щеплення препаратом Pfizer або Modernа.



Головне про вакцинацію в Україні / Джерело МОЗ / Інфографіка 24 каналу