7 квітня Європейське агентство лікарських засобів (EMA) визнало зв'язок між виникненням тромбів та вакцинацією препаратом AstraZeneca. У відомстві назвали симптоми цього побічного ефекту, аби за їх наявності люди невідкладно зверталися до лікарів.

В EMA підкреслили, що цей побічний ефект у вигляді тромбозів виникає "вкрай рідко". І якщо при наявності симптомів вчасно звернутися за медичною допомогою, лікар назначить необхідне лікування.

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Тромбози внаслідок вакцини AstraZeneca можуть розвинутись у перші 2 тижні після ін'єкції. Серед усіх зареєстрованих випадків більшість тромбозів траплялися у жінок віком до 60 років. Але фактори ризику, які могли б спровокувати появу цього небажаного побічного ефекту, поки що невідомі.

Симптоми тромбозів після вакцинації препаратом AstraZeneca

Задишка;

Біль у грудях;

Набряк ніг;

Постійний біль в животі;

Неврологічні симптоми, зокрема сильні й постійні головні болі або помутніння зору;

Крихітні плями крові під шкірою за межами місця ін'єкції.

За вчасного звернення до лікарні медичні працівники повинні провести необхідну діагностику та назначити відповідне лікування.

Комітет з оцінки ризиків фармаконагляду підкреслює важливість оперативного спеціалізованого медичного лікування. Розпізнаючи ознаки згустків крові й низького рівня тромбоцитів та своєчасно приступаючи до їх лікування, медичні працівники можуть допомогти постраждалим в їх одужанні й уникнути ускладнень,

– йдеться в повідомленні EMA.

У відомстві наголосили, що користь вакцини перевищує усі ризики. Адже ризик смертей та госпіталізації внаслідок коронавірусу значно вищий.

Чому виникає цей побічний ефект?

Поки що не встановили точних причин утворення тромбів внаслідок використання AstraZeneca. Найправдоподібніше пояснення – це імунна відповідь, яка приводить до стану, аналогічному стану деяких пацієнтів, які отримують гепарин. EMA вже запросили нові дослідження для визначення точної причини.