Симптоми тромбозів після вакцини AstraZeneca: на що звернути увагу в першу чергу

Джерело:EMA
7 квітня Європейське агентство лікарських засобів (EMA) визнало зв'язок між виникненням тромбів та вакцинацією препаратом AstraZeneca. У відомстві назвали симптоми цього побічного ефекту, аби за їх наявності люди невідкладно зверталися до лікарів.
В EMA підкреслили, що цей побічний ефект у вигляді тромбозів виникає "вкрай рідко". І якщо при наявності симптомів вчасно звернутися за медичною допомогою, лікар назначить необхідне лікування.
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Тромбози внаслідок вакцини AstraZeneca можуть розвинутись у перші 2 тижні після ін'єкції. Серед усіх зареєстрованих випадків більшість тромбозів траплялися у жінок віком до 60 років. Але фактори ризику, які могли б спровокувати появу цього небажаного побічного ефекту, поки що невідомі.
За вчасного звернення до лікарні медичні працівники повинні провести необхідну діагностику та назначити відповідне лікування.
Комітет з оцінки ризиків фармаконагляду підкреслює важливість оперативного спеціалізованого медичного лікування. Розпізнаючи ознаки згустків крові й низького рівня тромбоцитів та своєчасно приступаючи до їх лікування, медичні працівники можуть допомогти постраждалим в їх одужанні й уникнути ускладнень,
– йдеться в повідомленні EMA.
У відомстві наголосили, що користь вакцини перевищує усі ризики. Адже ризик смертей та госпіталізації внаслідок коронавірусу значно вищий.
Поки що не встановили точних причин утворення тромбів внаслідок використання AstraZeneca. Найправдоподібніше пояснення – це імунна відповідь, яка приводить до стану, аналогічному стану деяких пацієнтів, які отримують гепарин. EMA вже запросили нові дослідження для визначення точної причини.