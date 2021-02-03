Нове дослідження підтвердило, що оксфордська вакцина може зупиняти поширення коронавірусу. Крім того, виявилося, що збільшення інтервалу між введенням двох доз підвищує її ефективність.

Джерело: The Lancet

Вакцина AstraZeneca зупиняє поширення вірусу

Введення однієї дози оксфордської вакцини (виробництва компанії AstraZeneca) знижує ймовірність передачі коронавірусної інфекції на 67% мінімум на три місяці.

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Дані про ефективність вакцини в запобіганні передачі інфекції були отримані під час випробувань вакцини в Великобританії, в якому брали участь майже дев'ять тисяч осіб. Його учасникам вчені щотижня проводили ПЛР-тести на SARS-CoV-2. Після введення однієї дози кількість позитивних результатів знизилося на 49-78% в порівнянні з групою плацебо.

AstraZeneca – єдиний з лідерів в розробці вакцин проти COVID-19, який представляє дані про ефективність препарату в запобіганні передачі інфекції.

Збільшення проміжку між веденням доз вакцини

Дослідження показало, що перша доза вакцини запобігає 76% випадків хвороби з симптомами через три тижні після введення. Також стало відомо, що збільшення інтервалу між введенням першої та другої доз сприяє посиленню ефекту вакцини.

Раніше планувалося, що проміжок між вакцинацією і ревакцинацією складе три-чотири тижні. Виявилося, що його збільшення до трьох місяців підсилює захист до 82% в порівнянні з 62%, про які говорили на підставі проміжних даних третьої фази дослідження.

Що відомо про вакцинацію AstraZeneca в Україні

Україна отримає партію вакцин виробництва AstraZeneca у розмірі майже 4 мільйонів доз.

Вона повинна надійти у розмірі близько 4 мільйонів до кінця другого кварталу 2021 року.

Першими вакцину отримають медичні працівники.

Відомо, що вакцинація буде добровільною.

Інформація: Віктор Ляшко в ефірі "Прямий"



Порівняння вакцин проти COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу