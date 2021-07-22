Вакцина буде, залишиться просто вколоти, – Ляшко про обіцяні 10 мільйонів щеплень

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко раніше говорив про плани зробити українцям щеплення 10 мільйонами доз до кінця літа 2021 року. Мовиться про 5 мільйонів щеплених.

Глава відомства запевнив, що старатимуться виконати цю обіцянку. Часу залишилося – менш як 6 тижнів.

Зверніть увагу У Києві почали щепити американським препаратом Moderna: хто може отримати вакцину

За його словами, з кожним днем в Україні збільшується охоплення щепленнями. Планується, що кількість вакцинованих буде зростати.

Віктор Ляшко – глава МОЗ “ До кінця цього тижня та на початок наступного в Україні вже точно буде 10 мільйонів доз вакцини, залишиться їх просто вколоти ”.

Зокрема, збільшенню кількості імунізованих українців сприяє надходження додаткових партій вакцин і відкриття 5-го етапу вакцинації.

"Знаючи всі чинники, які є в цій кампанії, я задоволений темпами нарощування вакцинації", – додав міністр.

Темпи вакцинації в Україні

У МОЗ повідомили, що за добу 21 липня зробили рекордну кількість щеплень в Україні – загалом вакцинували 120 090 людей. Одну дозу отримали 65 522 людини, повністю імунізовані, тобто отримали дві дози препарату – 54 568 людей.

Скільки загалом вакциновано

Усього від початку вакцинальної кампанії щеплено 2 843 899 людей, з них отримали 1 дозу – 2 843 897 людей.

Повністю імунізовані та отримали 2 дози – 1 555 859 осіб (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).

Загалом проведено 4 399 756 щеплень.

До слова, 21 липня в Україні стартував 5 етап вакцинації проти коронавірусної хвороби, під час якого отримати щеплення можуть усі охочі громадяни віком від 18 років.

Етапи вакцинації в Україні / Інфографіка 24 каналу