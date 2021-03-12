Видання ZN.UA заявило, що відповідно до документів про поставку в Україну вакцини Covishield (AstraZeneca), термін її придатності закінчується 23 червня 2021 року.

Україна наприкінці лютого отримала 500 тисяч доз вакцини Covishield. Наразі середній темп вакцинації складає близько 2400 щеплень на добу.

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Так, при збереженні наявних темпів Україна до 23 червня встигне використати лише половину завезених вакцин.



Термін придатності вакцини проти коронавірусу / Фото: ZN.UA

В організації StateWatch раніше повідомляли, що МОЗ України звернулося до Crown Agents з приводу можливості надання даних про дату виробництва і термін придатності препарату Covishield.

Тоді у МОЗ відповіли, що відповідно до вимог виробників, були підписані договори про конфіденційність.



Як записатись на вакцинацію проти коронавірусу в Україні / Інфографіка 24 канал