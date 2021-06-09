Вакцина Johnson & Johnson ефективна проти різних варіантів COVID-19

Під час досліджень виявилось, що вакцина проти COVID-19 від компанії Johnson & Johnson виробляє декілька імунних відповідей. Внаслідок цього препарат ефективний проти різних варіантів коронавірусу.

Так, окрім оригінального штаму SARS-CoV-2, препарат ефективний ще й проти варіантів Alpha, Beta, Gamma й Epsilon. Тобто проти британського, південноафриканського, бразильського варіантів та проти штаму B1427/B1429, який вперше виявили у США.

До теми Щоб перемогти COVID-19, одних вакцин недостатньо, – ВООЗ

Дослідники вивчали антитіла та клітинну імунну відповідь 20 добровольців у віці від 18 до 55 років.

Після цього вчені заявили, що вакцина Johnson & Johnson забезпечила надійний захист від симптоматичних випадків COVID-19 у Південній Африці та Бразилії, де нові варіанти коронавірусу стали домінантними.

Від яких варіантів коронавірусу антитіла вироблялись найгірше

Зазначається, що у порівнянні з оригінальним штамом COVID-19 менш нейтралізувальні антитіла з'явилися при боротьбі з варіантами Beta та Gamma.

Так, люди, інфіковані варіантом з ПАР, виробляли в 5 разів менше нейтралізувальних антитіл, ніж інфіковані оригінальним штамом. А у людей, які заразилися варіантом коронавірусу з Бразилії, формувалося в 3,3 раза менше антитіл.

При цьому науковці наголосили, що нейтралізувальні імунні відповіді антитіл та Т-клітин були "в основному збережені". Це означає, що вакцина від компанії Johnson & Johnson здатна захистити від різних нині відомих варіантів коронавірусу.

Зауважимо, що на початку червня ВООЗ стала маркувати нові штами коронавірусу грецькими літерами, аби не "дискримінувати чи стигматизувати" країни, в яких вони були вперше виявлені.

Нові назви варіантів COVID-19

Найпоширеніші варіанти коронавірусу:

B117 (вперше виявлений у Великій Британії) – Alpha,

B1351 (вперше виявлений у ПАР) – Beta,

P1 (вперше зафіксований у Бразилії) – Gamma

B16172 (виявлений в Індії) – Delta.

Варіанти, до яких підвищена увага: