У декількох вакцинованих людей препаратом Johnson & Johnson виникли тромбози. Управління з контролю якості продуктів і лікарських препаратів США (FDA) не виявило зв'язку між тромбозом і вакциною.

FDA не знайшло свідчень того, що вакцина проти коронавірусу американської компанії Johnson & Johnson може призводити до виникнення тромбів. При цьому у відомстві зазначили, що їм відомо про кількох вакцинованих, які постраждали від тромбозів.

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На цей момент ми не виявили причинно-наслідкового зв'язку між вакцинацією і тромбозами, продовжуємо наше розслідування й оцінку цих випадків,

– йдеться в заяві FDA.

Що відомо про випадки тромбозів у вакцинованих Johnson & Johnson

У квітні до Європейського агентства з лікарських препаратів (EMA) надійшла інформація про 4 випадки утворення тромбів у вакцинованих. Один випадок стався під час клінічних випробувань, а інші 3 безпосередньо під час вакцинації в США. Одна людина померла.

Що відомо про вакцину Johnson & Johnson