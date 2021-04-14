Чому відкликали Johnson & Johnson в ЄС та США: все, що відомо про вакцину

На відміну від більшості інших вакцин, щеплення препаратом Johnson & Johnson слід проводити один раз. Крім того, для зберігання і транспортування вакцини не потрібні наднизькі температури. Втім, сьогодні у ЄС повідомили, що призупиняють вакцинацію Johnson & Johnson через ймовірність утворення тромбів після щеплення.

У ЄС та США відкликали Johnson & Johnson

Управління з санітарного нагляду за якістю медикаментів (FDA) і Центри з контролю і профілактики захворювань США (CDC) рекомендували призупинити використання вакцини Johnson & Johnson через випадки утворення тромбів.

Так, у 6 людей упродовж 2 тижнів після вакцинації проти коронавірусу утворилися тромби. Всі ці пацієнти – жінки віком від 18 до 48 років. На жаль, одна жінка померла, іншу госпіталізували в критичному стані.

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Коли схвалили використання вакцини

27 лютого уряд США підтримав позицію Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів (FDA), яке рекомендувало дозволити в країні застосування вакцини проти COVID-19 фірми Johnson & Johnson.

Станом на квітень у США вже використали понад 6,8 млн доз вакцини проти коронавірусу Johnson & Johnson.

Офіційна назва вакцини – Ad26.COV2.S. За даними FDA, препарат є ефективним у 66 – 67% випадків, якщо йдеться про запобігання захворюванню "помірної" тяжкості, й у 77 – 85% випадків, якщо йдеться про запобігання важким випадкам.

Цікаво, що Всесвітня організація охорони здоров'я рекомендувала саме вакцину виробництва Johnson& Johnson у країнах, де циркулюють різні штами коронавірусу – препарат ефективний проти мутованих версій SARS-CoV-2.

Коротко про дослідження вакцини Johnson & Johnson

Загалом ефективність вакцини становить 66%. Виготовляє препарат бельгійська компанія Janssen.

Компанія обіцяє формування імунної відповіді через 14 днів після вакцинації – 77% захисту від важкого перебігу захворювання, водночас через 28 днів цей захист зростає до 85%.

До слова, у третій фазі клінічних випробувань взяла участь 39 321 людина у Південній Африці, Мексиці, США та деяких країнах Південної Америки. 19 630 учасників отримали вакцину, решта — плацебо.

Третя фаза клінічних досліджень показала, що вакцина Johnson & Johnson є ефективною і для молоді, і для людей старше за 60 років. Загалом у дослідженні взяли участь 44 тисяч людей з: Південної Африки, Бразилії та США. Третина з них – старше за 60 років.

Johnson & Johnson – що це за препарат Вакцина Johnson & Johnson – векторна, принцип її роботи схожий із вакциною AstraZeneca. Препарат базується на звичайному вірусі застуди. Він концентрується на спайковому білку на поверхні вірусу й викликає імунну відповідь організму.

Побічні ефекти та показання до застосування

Єдиним протипоказанням для введення вакцини виробник вказував наявність алергічної реакції на її компоненти.

Відомо про такі побічні ефекти:

реакції в місці ін'єкції: біль, почервоніння шкіри та набряк;

загальні побічні ефекти: головний біль, відчуття сильної втоми, м'язові болі, нудота, лихоманка.

Ймовірність того, що вакцина може спричинити важку алергічну реакцію невелика. Ознаки серйозної алергічної реакції з'являються впродовж кількох хвилин до години після введення препарату.

Симптоми важкої алергічної реакції:

ускладнене дихання;

набряк обличчя та горла;

прискорене серцебиття;

сильне висипання по всьому тілу;

запаморочення та слабкість.

Розробники вакцини після закінчення третьої фази випробувань – попереджували, що це не всі ймовірні побічні ефекти вакцини Johnson & Johnson, оскільки вона все ще вивчається.

Також компанія наголошувала, що перед проведенням щеплення, люди повинні повідомити лікаря, якщо вони:

приймають антикоагулянти або препарати, які впливають на імунну систему;

мають підвищену температуру тіла;

страждають на порушення згортання крові;

ослаблений імунітет;

у випадку настання чи планування вагітності, годування грудьми;

отримали вакцину проти COVID-19 іншого виробника.

Нагадаємо, що попередньо компанія уже зазнавала значних збитків: у березні партія вакцини J&J, випущена на заводі в Балтиморі, не відповідала стандартам якості. Під час виробництва працівники випадково змішали не ті інгредієнти і таким чином зіпсували близько 15 мільйонів доз препарату.



Порівняння вакцин проти COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу