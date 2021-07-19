Вакцина компанії Moderna має назву "mRNA-1273". Як і всі наявні COVID-вакцини в Україні, це двовалентний препарат, який вводять двічі з інтервалом у 28 днів.

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Кого вакцинуватимуть препаратом Moderna в Україні? МОЗ виділило цей препарат для щеплення організованих колективів та професійних груп із попередніх етапів вакцинації.

Схвалення Moderna іншими країнами: чи можна буде подорожувати за кордон

Вакцина схвалена ВООЗ, тож після повного курсу щеплення нею можна буде отримати міжнародний сертифікат про проведення вакцинації.

Також вакцина схвалена в ЄС, США, Швейцарії, Ізраїлі та Канаді. Тож з перетинанням кордонів більшості країн проблем виникнути не повинно. Важливо розуміти, що перед мандрівкою в іншу країну обов'язково потрібно ознайомитись з правилами в'їзду у будь-якому випадку.



Вакцинація робить подорожі безпечнішими / Фото Pexels

Дослідження mRNA-1273: основне

Джерело: FDA

Клінічні дослідження препарату Moderna (США) закінчили у грудні 2020 року. Проти інфікування коронавірусом препарат ефективний на 94,5%.

З 30 тисяч добровольців заразилося 95 людей, з них 90 були в групі плацебо.

На початку літа Moderna оголосили результати досліджень вакцинації дітей. Вони свідчать, що mRNA-1273 ефективна і безпечна для підлітків у віці від 12 до 17 років.

Особливості зберігання препарату

Вакцина може зберігатися при температурі стандартного медичного холодильника (2 – 8°C) впродовж 30 днів або ж до 6 місяців при температурі -20°C. А ось при кімнатній температурі препарат можна зберігати не більше ніж 12 годин.

Для транспортування чи тривалого зберігання вакцини рекомендують використовувати морозильні камери з температурою зберігання від -25°C до -15°C.



Особливості вакцини від компанії Moderna / Фото AP

Побічні ефекти вакцини:

Побічні ефекти зазвичай тривають кілька днів. Серед них бувають: біль в місці ін'єкції, втома, головний біль, біль у м'язах, озноб, біль у суглобах, збільшення лімфатичних вузлів у вакцинованій руці, нудота і блювота, а також лихоманка.

Слід зазначити, що більшість людей відчувають ці побічні ефекти після другої дози.

У Європейському агентстві лікарських засобів (ЕМА) нещодавно попередили про ще деякі побічні ефекти від вакцини Moderna і та її побратима від компанії Pfizer. У деяких вакцинованих після застосування препаратів помітили міокардит та перикардит.

Важливо! Комітет безпеки з питань безпеки (PRAC) наголошує, що міокардит та перикардит після вакцинації можуть виникати у дуже рідкісних випадках. Ризики від щеплення залишаються меншими, ніж ризики від COVID-19.