Moderna в Україні: ефективність препарату, побічні ефекти та кого вакцинуватимуть

18 липня в Україну доставили 2 мільйони доз вакцини проти коронавірусу від компанії Moderna. Кому вона дістанеться та які у неї відгуки – ми зібрали відповіді на найпоширеніші запитання.

Вакцина компанії Moderna має назву "mRNA-1273". Як і всі наявні COVID-вакцини в Україні, це двовалентний препарат, який вводять двічі з інтервалом у 28 днів.

До теми Україна отримала 2 мільйони доз вакцини Moderna від США

Кого вакцинуватимуть препаратом Moderna в Україні? МОЗ виділило цей препарат для щеплення організованих колективів та професійних груп із попередніх етапів вакцинації. МОЗ виділило цей препарат для щеплення організованих колективів та професійних груп із попередніх етапів вакцинації.

Схвалення Moderna іншими країнами: чи можна буде подорожувати за кордон

Вакцина схвалена ВООЗ, тож після повного курсу щеплення нею можна буде отримати міжнародний сертифікат про проведення вакцинації.

Також вакцина схвалена в ЄС, США, Швейцарії, Ізраїлі та Канаді. Тож з перетинанням кордонів більшості країн проблем виникнути не повинно. Важливо розуміти, що перед мандрівкою в іншу країну обов'язково потрібно ознайомитись з правилами в'їзду у будь-якому випадку.



Вакцинація робить подорожі безпечнішими / Фото Pexels

Дослідження mRNA-1273: основне

Джерело: FDA

Клінічні дослідження препарату Moderna (США) закінчили у грудні 2020 року. Проти інфікування коронавірусом препарат ефективний на 94,5%.

З 30 тисяч добровольців заразилося 95 людей, з них 90 були в групі плацебо.

На початку літа Moderna оголосили результати досліджень вакцинації дітей. Вони свідчать, що mRNA-1273 ефективна і безпечна для підлітків у віці від 12 до 17 років.

Особливості зберігання препарату

Вакцина може зберігатися при температурі стандартного медичного холодильника (2 – 8°C) впродовж 30 днів або ж до 6 місяців при температурі -20°C. А ось при кімнатній температурі препарат можна зберігати не більше ніж 12 годин.

Для транспортування чи тривалого зберігання вакцини рекомендують використовувати морозильні камери з температурою зберігання від -25°C до -15°C.



Особливості вакцини від компанії Moderna / Фото AP

Побічні ефекти вакцини:

Побічні ефекти зазвичай тривають кілька днів. Серед них бувають: біль в місці ін'єкції, втома, головний біль, біль у м'язах, озноб, біль у суглобах, збільшення лімфатичних вузлів у вакцинованій руці, нудота і блювота, а також лихоманка.

Слід зазначити, що більшість людей відчувають ці побічні ефекти після другої дози.

У Європейському агентстві лікарських засобів (ЕМА) нещодавно попередили про ще деякі побічні ефекти від вакцини Moderna і та її побратима від компанії Pfizer. У деяких вакцинованих після застосування препаратів помітили міокардит та перикардит.

Комітет безпеки з питань безпеки (PRAC) наголошує, що міокардит та перикардит після вакцинації можуть виникати у дуже рідкісних випадках. Ризики від щеплення залишаються меншими, ніж ризики від COVID-19.