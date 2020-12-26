В американського лікаря, якому зробили щеплення від COVID-19, розвинулася важка алергічна реакція. Вакцина компанії Moderna викликала запаморочення і прискорене серцебиття.

Це перший відомий випадок алергії після введення препарату. Про це повідомляє New York Times.

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Інцидент трапився у Бостоні. Вакцина викликала алергію у наукового співробітника геріатричної онкології в Бостонському медичному центрі Хоссейна Садрзаде. Він сказав, що майже відразу після вакцинації у нього виникли запаморочення і прискорене серцебиття.

Представник Бостонського медичного центру Девід Кіббі заявив, що Садрзаде дозволили самостійно ввести собі протиалергічний препарат. Чоловіка доставили у відділення невідкладної допомоги. Кіббі заявив, що лікаря вже виписали.

Що відомо про вакцину компанії Moderna? Це двокомпонентна вакцина, тобто її необхідно колоти двічі. Другу дозу треба вводити через 28 днів після першої. Компанія повідомила, що ефективність її вакцини проти коронавірусу становить 94,1%, а проти важкої форми хвороби – 100%. Вакцина від Moderna є найдорожчою. Одна доза вартує від 27 до 37 доларів.

Зверніть увагу! Вакцина від Moderna пройшла усі етапи клінічних випробувань та довела свою ефективність. На жаль, побічні реакції існують після вживання майже всіх медичних препаратів, і вакцина не є виключенням. Проте це радше виняток з правил, ніж закономірність.

Алергічні реакції на вакцину від COVID-19