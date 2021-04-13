Вакцина не має специфічних вимог, – Скалецька про розвезення Pfizer в регіони

Незабаром в Україну привезуть вакцину проти коронавірусу Pfizer-BioNTech. Водночас проблем щодо її розвезення в регіони виникнути не повинно.

Наразі найбільша проблема щодо вакцинації в Україні полягає у тому, що все досі відбувається у ручному режимі. Про це розповіла ексміністерка охорони здоров'я Зоряна Скалецька.

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"Якщо говорити про розвезення цієї вакцини (Pfizer – 24 канал), то вона не має специфічних вимог, що відрізняються від розвезення у звичайному режимі вакцинування", – сказала ексочільниця Міністерства охорони здоров'я.

У чому полягає проблема щодо вакцинації

Скалецька роз'яснила, що технічної проблеми у відповідному питанні не має, проте на часі – логістична, мовиться про проблеми щодо кількості доз та охочих вакцинуватися.

Населенню повідомляли, що план вакцинації передбачає декілька етапів, насправді лише окремі області працюють згідно з ними, сказала Зоряна Скалецька.

Наприклад, у Львівській області, за словами ексочільниці МОЗ, провакцинували понад 80% медичних працівників, як було зазначено на першому етапі, й вони лідери в цьому процесі. Однак є області, які використали менш, ніж половину отриманих за розподілом доз, додала вона.

Ситуація з порушенням визначених державою правил погіршить ситуацію і може призвести до поганих для України показників,

– вважає Скалецька.

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Чи зникне поняття залишкової вакцини

В певних регіонах, за словами Зоряни Скалецької, намагались створювати певні списки людей, які готові вакцинуватися залишковою дозою, але їх не використовували для відповідного аналізу.

"Якщо говорити про залишки вакцини, то проблему знято. Але список людей, які бажають провакцинуватися, не застосовували щодо залишкових доз на централізованому рівні", – зазначила ексміністерка охорони здоров'я.

Також вона повідомила, що наразі проводять дослідження щодо поєднання вакцин проти коронавірусу між собою, але поки що є рішення щодо того, що люди повинні чекати другої дози такою ж вакциною, якою вже щепились.

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