Представники біотехнологічної компанії, нині проводиться додатковий аналіз зібраних даних.

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Результати випробувань узгоджуються з даними про ефективність і безпеку, які вакцина раніше демонструвала під час випробувань третьої фази, проведених у Великій Британії,

– сказав президент відділу досліджень і розробок Novavax, доктор Грегорі Гленн.

Дослідження стартували у грудні 2020 року, у них взяли участь 29 960 осіб із США і Мексики.

За інформацією розробників, загалом вакцинація добре проходила. Стосовно побічних ефектів, то фіксувалися біль у місці ін’єкції, м’язах, втома, головний біль.

Під час дослідження серед учасників виявили 77 випадків інфікування коронавірусом, проте всі вони були легкими.

Novavax заявила, що планує подати в США заявку на дозвіл на використання вакцини в надзвичайних ситуаціях у третьому кварталі цього року і планує виробляти близько 100 мільйонів доз на місяць до кінця вересня 2021 року