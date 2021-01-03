Державне підприємство "Медичні закупівлі" заявило, що сподіватися на російське забезпечення епідеміологічного благополуччя України в умовах збройної агресії – просто невігластво. У відомстві наголосили, що для закупівлі російської вакцини немає жодних раціональних підстав.

Процес розробки та випробування "Спутник V" є дуже сумнівним. Росія оголосила про розробку вакцини однією з останніх, а про завершення другої фази випробувань – найпершою. Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив глава "Медичних закупівель" Арсен Жумаділов.

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За словами Жумаділова, у сегменті векторних вакцин є значна конкуренція. 18 виробників різних країн світу вже перебувають на певному етапі виготовлення препарату.

"Серед них є такі авторитетні гравці міжнародного фармацевтичного ринку, як AstraZeneca, Johnson&Johnson та інші", – сказав глава "Медичних закупівель".

Він додав, що AstraZeneca вже має дозвіл на використання в низці країн включно із Великою Британією.

Тому наразі для замовлення російського продукту, в сегменті якого є дешевші, ефективніші, надійніші вакцини, немає жодних раціональних підстав,

– наголосив керівник підприємства.

Крім того, він назвав російський препарат "вакциною-новічком". Ймовірно, мовиться про хімічну зброю "Новачок", якою влітку 2020 року, за даними розслідувань, російські спецслужби отруїли опозиціонера Олексія Навального.

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