Вакцина-новічок: "Медзакупівлі" про російський препарат від коронавірусу
Державне підприємство "Медичні закупівлі" заявило, що сподіватися на російське забезпечення епідеміологічного благополуччя України в умовах збройної агресії – просто невігластво. У відомстві наголосили, що для закупівлі російської вакцини немає жодних раціональних підстав.
Процес розробки та випробування "Спутник V" є дуже сумнівним. Росія оголосила про розробку вакцини однією з останніх, а про завершення другої фази випробувань – найпершою. Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив глава "Медичних закупівель" Арсен Жумаділов.
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За словами Жумаділова, у сегменті векторних вакцин є значна конкуренція. 18 виробників різних країн світу вже перебувають на певному етапі виготовлення препарату.
"Серед них є такі авторитетні гравці міжнародного фармацевтичного ринку, як AstraZeneca, Johnson&Johnson та інші", – сказав глава "Медичних закупівель".
Він додав, що AstraZeneca вже має дозвіл на використання в низці країн включно із Великою Британією.
Тому наразі для замовлення російського продукту, в сегменті якого є дешевші, ефективніші, надійніші вакцини, немає жодних раціональних підстав,
– наголосив керівник підприємства.
Крім того, він назвав російський препарат "вакциною-новічком". Ймовірно, мовиться про хімічну зброю "Новачок", якою влітку 2020 року, за даними розслідувань, російські спецслужби отруїли опозиціонера Олексія Навального.
Російська вакцина в Україні: що відомо
- Проросійський нардеп від ОПЗЖ Віктор Медведчук заявив, що харківська компанія "Біолік" просила МОЗ зареєструвати в Україні російську вакцину "Спутник V".
- За словами кума Путіна, російський виробник вакцини вже дав дозвіл на передачу "Біолік" клітинної лінії для виробництва препарату.
- Втім, у самій компанії заявили, що ніяких контрактів з виробником "Спутник V" не підписували.
- Згодом головний санітарний лікар Віктор Ляшко запевнив, що Україна не використовуватиме російську вакцину, бо та не має міжнародної сертифікації.
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