Як діє вакцина

Це вакцина-пластир з мікроголками, який легко приклеюється до шкіри. Вакцина діє використовуючи Т-клітини імунної системи, які здатні впізнавати та знищувати уражені вірусом клітини організму.

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Друга лінія імунітету

Відомо, що Т-клітини залишаються у крові впродовж багатьох років після перенесеної інфекції, вони також сприяють довготривалій пам'яті імунної системи.

Тож нова вакцина від Emergex зможе захищати від коронавірусу значно довше, ніж уже наявні препарати.

Чим відрізняються вакцини другого покоління від інших

Доктор медичних наук Віктор Досенко пояснив, що вакцини другого покоління – це ДНК/РНК-вакцини, які спрямовані на формування клітинного імунітету. Для захисту проти вірусу нам потрібні клітини імунної системи – так звані Т-лімфоцити, Т-хелпери тощо.

Для активізації клітинного імунітету потрібно, щоб інформація про патоген, про вірус була презентована всередині наших клітин.

Антиген поступить локально тільки до певних шарів шкіри. Мікроголки пластира внесуть антиген до дендритних клітин,

– зауважив експерт.

Та додав, що у тонких шарах шкіри знаходяться імунні клітини, які першими контактують із будь-якими антигенами, які потрапляють крізь шкіру.

Увага! Ці голочки не будуть протикати шкіру – не у м'яз буде доставлений матеріал, а тільки в поверхневі шари шкіри.

Вакцину ретельно перевіряють

За словами Віктора Досенка попереду тривалі дослідження, адже потрібно пересвідчитися 10 разів на десятках тисяч людей, що препарат дійсно дає потрібний захист.

Та наголосив, що ніякі вакцини раніше, до пандемії COVID-19, не досліджувалися так ретельно. І цю вакцину другого покоління також очікує довгий період випробувань.