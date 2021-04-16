Умови зберігання – недолік Pfizer, – Комісаренко назвав важливі особливості вакцини

В Україну вже доставили першу партію вакцини Pfizer у розмірі 117 тисяч доз. Однак умови її зберігання є певним недоліком.

Голова комісії з біобезпеки РНБО України Сергій Комісаренко зазначив, що вакцина Pfizer, розроблена німецькою біотехнологічною компанією BioNTech, є однією з найкращих. Її виготовляли за найсучаснішими технологіями.

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Які особливості вакцини

За словами Комісаренка, у складі Pfizer є рибонуклеїнова кислота, яка кодує один з протеїнів вірусу. Академік розповів, що саме цей протеїн відповідає за взаємодію вірусу з клітинами людини.

Коли після вакцинації у людини виробляється цей протеїн, він викликає імунну відповідь і саме це потім попереджає взаємодію вірусу з клітинами людини,

– заявив він.

Комісаренко зазначив, що препарат Pfizer є дуже схожим з американською вакциною Moderna. Вони не містять абсолютно ніяких частин вірусу, окрім матричної рибонуклеїнової кислоти, яка зроблена штучно і не стосується вірусу.

Зважаючи на це, вакцина не може викликати захворювання на вірус.

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Що є недоліком препарату

Варто зауважити, що Pfizer потребує особливих умов зберігання та транспортування. Зокрема, зберігати препарат варто при дуже низькій температурі – від 70 до 80 градусів.

Це один з недоліків цієї вакцини. Не стільки недолік, скільки незручність,

– зауважив академік.

Комісаренко висловив сподівання, що в Україні забезпечать необхідні умови для зберігання препарату.

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