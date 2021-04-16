Умови зберігання – недолік Pfizer, – Комісаренко назвав важливі особливості вакцини

Джерело:24 канал
В Україну вже доставили першу партію вакцини Pfizer у розмірі 117 тисяч доз. Однак умови її зберігання є певним недоліком.
Голова комісії з біобезпеки РНБО України Сергій Комісаренко зазначив, що вакцина Pfizer, розроблена німецькою біотехнологічною компанією BioNTech, є однією з найкращих. Її виготовляли за найсучаснішими технологіями.
Читайте також Потрібна буде третя доза вакцини проти COVID-19, а згодом і щорічна, – глава Pfizer
За словами Комісаренка, у складі Pfizer є рибонуклеїнова кислота, яка кодує один з протеїнів вірусу. Академік розповів, що саме цей протеїн відповідає за взаємодію вірусу з клітинами людини.
Коли після вакцинації у людини виробляється цей протеїн, він викликає імунну відповідь і саме це потім попереджає взаємодію вірусу з клітинами людини,
– заявив він.
Комісаренко зазначив, що препарат Pfizer є дуже схожим з американською вакциною Moderna. Вони не містять абсолютно ніяких частин вірусу, окрім матричної рибонуклеїнової кислоти, яка зроблена штучно і не стосується вірусу.
Зважаючи на це, вакцина не може викликати захворювання на вірус.
До теми Уряд виділив додаткових 6,5 мільярдів гривень на закупівлю COVID-вакцин
Варто зауважити, що Pfizer потребує особливих умов зберігання та транспортування. Зокрема, зберігати препарат варто при дуже низькій температурі – від 70 до 80 градусів.
Це один з недоліків цієї вакцини. Не стільки недолік, скільки незручність,
– зауважив академік.
Комісаренко висловив сподівання, що в Україні забезпечать необхідні умови для зберігання препарату.
Важливі особливості вакцини Pfizer: дивіться відео
Вакцина Pfizer в Україні: що відомо