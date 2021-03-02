Вакцина Pfizer/BioNTech проти COVID-19 може бути менш ефективною для людей з ожирінням. Вчені прослідкували за імунною відповіддю на 2 дози препарату.

Італійські вчені з дослідницького інституту Istituti Fisioterapici Ospitalieri оцінили відповідь антитіл на 2 дози вакцини Pfizer / BioNTech у 248 медичних працівників.

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Результати дослідження

Через 7 днів після другої дози у 99,5% з них розвинулися антитіла, і ця відповідь була вищою, ніж у тих, хто перехворів COVID-19. Однак у людей з надмірною вагою і ожирінням імунна реакція була притупленою.

У медичних працівників з ожирінням виробилася лише половина антитіл у відповідь на 2-гу дозу вакцини в порівнянні зі здоровими людьми.

Який вихід?

Це може означати, що людям з ожирінням потрібна додаткова доза вакцини, щоб забезпечити їм належний захист від коронавірусу.

Оскільки ожиріння є основним фактором ризику захворюваності та смертності пацієнтів з COVID-19, необхідно обов'язково спланувати ефективну програму вакцинації в цій підгрупі. Ймовірно, давати більшу дозу препарату,

– зазначили дослідники.

Чому так відбувається?

Попереднє дослідження показало, що ожиріння збільшує ризик смерті від COVID-19 майже на 50%, а також збільшує ризик госпіталізації на 113%.

Це може бути пов'язано з тим, що люди з ожирінням часто мають інші супутні захворювання, як-от серцеві захворювання або діабет ІІ типу, а надлишок жиру в організмі може спричинити метаболічні зміни, зокрема резистентність до інсуліну і запалення, які ускладнюють боротьбу з інфекціями.