Компанія Pfizer, яка розробила вакцину від коронавірусної інфекції разом з німецькою BioNTech, заявила про її ефективність і проти нового штаму вірусу, який виявили у Великій Британії та Південній Африці.

Проведене дослідження показало, що "антитіла від людей, які отримали вакцину Pfizer-BioNTech проти COVID-19, ефективно нейтралізують новий штам коронавірусу. Про це повідомляє видання Medical Press.

Читайте також Для бідних країн розробляють найпростішу та найдешевшу вакцину проти COVID-19

Дослідження провели на нових штамах з Британії та Південної Африки в американській лабораторії. В обох варіантів вірусу є спільна мутація N501Y – невелика зміна шиповидного білка, який оточує вірус.

Як це дослідили?

Вчені взяли зразки крові 20 осіб, які вакциновані вакциною Pfizer/BioNTech, та подивилися, якою буде реакція на вірус.

Зауважимо, що це поки попередні висновки, але до них ще немає коментарів інших експертів.

Це дуже обнадійливе викриття, що принаймні ця мутація, схоже, не є проблемою для вакцини,

– заявив головний науковий експерт Pfizer Філіп Дормітцер.

Наразі вакцину поки не тестували на ще одному варіанті південноафриканської мутації – E484K.

Чому коронавірус мутує?

Це РНК-вірус, тобто сукупність генетичного матеріалу, який при контакті з господарем створює нові копії себе. Зазвичай такі зміни для РНК-вірусів є нормальними.



Новий штам COVID-19: що варто знати / Інфографіка 24 каналу