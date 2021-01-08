Вакцина Pfizer показала ефективність проти мутованого штаму коронавірусу
Компанія Pfizer, яка розробила вакцину від коронавірусної інфекції разом з німецькою BioNTech, заявила про її ефективність і проти нового штаму вірусу, який виявили у Великій Британії та Південній Африці.
Проведене дослідження показало, що "антитіла від людей, які отримали вакцину Pfizer-BioNTech проти COVID-19, ефективно нейтралізують новий штам коронавірусу. Про це повідомляє видання Medical Press.
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Дослідження провели на нових штамах з Британії та Південної Африки в американській лабораторії. В обох варіантів вірусу є спільна мутація N501Y – невелика зміна шиповидного білка, який оточує вірус.
Як це дослідили?
Вчені взяли зразки крові 20 осіб, які вакциновані вакциною Pfizer/BioNTech, та подивилися, якою буде реакція на вірус.
Зауважимо, що це поки попередні висновки, але до них ще немає коментарів інших експертів.
Це дуже обнадійливе викриття, що принаймні ця мутація, схоже, не є проблемою для вакцини,
– заявив головний науковий експерт Pfizer Філіп Дормітцер.
Наразі вакцину поки не тестували на ще одному варіанті південноафриканської мутації – E484K.
Чому коронавірус мутує?
Це РНК-вірус, тобто сукупність генетичного матеріалу, який при контакті з господарем створює нові копії себе. Зазвичай такі зміни для РНК-вірусів є нормальними.
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