В Україну сьогодні, 16 квітня прибула перша партія вакцини Pfizer-BioNTech – 117 тисяч доз. Отримати вакцину вдалось в рамках глобальної ініціативи COVAX — механізму розподілу вакцин ВООЗ. Україна також повинна отримати ще 10 мільйонів доз Pfizer до кінця 2021 року. Яка ефективність вакцини, особливості зберігання та ймовірні побічні реакції – розповідаємо детально.

Що відомо про поставку Pfizer

117 тисяч доз Pfizer поставили у спеціальних боксах. Вакцину завантажили у вантажівку американської фірми UPS, яка займається логістикою та експрес-доставками. Партію вакцини розвантажили фактично за 10 хвилин. Вантажівкою її відвезуть до центрального складу, звідки препарати розподілять між регіонами України. Віктор Ляшко розповів, що перші уколи зроблять у неділю, 18 березня.

Детально про це В Україну прибула перша партія вакцин Pfizer: фото, відео

Головне про вакцину Pfizer

за даними ВООЗ

Хто створив препарат та як він діє

Це перша у світі вакцина, яка отримала схвалення на застосування в США та ЄС.

Препарат розробило подружжя німецьких учених Угура Шахін і Езлем Тюречі. Вони очолюють фірму BioNTech у Майнці. За розробку вчені отримали Хрест "За заслуги перед Федеративною Республікою Німеччина".

Для швидкого дослідження ефективності та старту виробництва фірма уклала альянс із американським фармацевтичним гігантом Pfizer.



Угура Шахін і Езлем Тюречі – розробники вакцини Pfizer / Фото Jetsetter

Comirnaty (BNT162b2) – що це за препарати Comirnaty (BNT162b2) – саме така повна назва препарату від Pfizer/BioNTech. Це РНК-вакцина. Головний компонент препарату – молекула матричної РНК, у якій закодована інформація про антиген – білок вірусу SARS-CoV-2, який є збудником коронавірусної хвороби. Коли молекула потрапляє в клітини людини, синтезується білок, і як наслідок формується імунна відповідь.

Ефективність вакцини Pfizer

За останніми даними, ефективність препарату проти легкої форми коронавірусу становить 91,3%. Проти важкої – 100%. Водночас виробники заявили, що препарат ефективний проти "південноафриканського" штаму.

Також компанія заявила про 100% ефективність вакцини проти COVID-19 серед дітей 12-15 років.

Деталі випробувань: у третій фазі клінічних випробувань взяли участь 2 260 підлітків 12-15 років у США. Найближчим часом розробники планують подати до регуляторів із лікарських засобів у США та ЄС документи для екстреного використання препарату для вакцинації дітей 12-15 років.

Як проводять щеплення

Pfizer, як і більшість інших вакцин, не містить вірусних часток. Крім того, вона ніяк не впливає на геном людини. Для повної імунізації вводять 2 дози з інтервалом у 3 тижні.

Використання цього препарату поки що обмежують лише мінімальним віком. У США, зокрема, вакцину рекомендують використовувати з 16 років.

Спершу виробник вимагав, щоб препарат зберігали при наднизьких температурах – від -80 до -60°C.

Втім, згодом з'ясували, що зберігати вакцину можна за температури -70°C, а після розморозки, упродовж 5 днів – достатньо температури +2-8°, тобто у звичайному холодильнику.



Вакцину Pfizer дозволили зберігати у звичайних холодильниках / Фото Getty Images

Як зберігатимуть вакцину в Україні

За словами головного санітарного лікаря Віктора Ляшка, Україна зараз може зберігати 600 тисяч доз вакцини Pfizer, тож ситуації, коли вакцина є, а спеціальних холодильників для її зберігання немає, виникнути не повинно.

Після прибуття в Україну вакцина зберігатиметься на Національному складі з температурним режимом -70°C. Звідти її відправлятимуть до регіональних складів у спеціальних контейнерах із сухим льодом. Із регіональних складів працівники мобільних бригад забиратимуть партії попередньо розмороженої вакцини, складатимуть її у термосумки з температурним режимом від +2°C до +8°C і тоді виїжджатимуть у місця проведення вакцинації.

Чи є побічні ефекти у Pfizer

дані ВООЗ

На етапі отримання реєстрації жодних серйозних побічних ефектів у вакцини не виявили. Лише типові реакції на вакцинацію: втома і головний біль були рідшими та слабшими у пацієнтів старшого віку.

Водночас із початком застосування мРНК-вакцини у деяких пацієнтів реєстрували гостру алергічну реакцію, яка настала відразу після щеплення.

Відомо про одного пацієнта у США та двох у Великобританії із реакцією анафілактичного шоку, який проявляється у вигляді почервоніння шкіри та задишки.

Щоб уникнути алергічних реакцій на вакцину, слід знати склад препарату та індивідуально обговорити з сімейним лікарем наявність алергії до того чи іншого компоненту.

До складу препарату входять: ALC-0315, ALC-0519 та холестерол – формують захисний бар'єр для активного інгредієнта та забезпечують його доставку у клітини;

DSPC – фосфоліпід – який підсилює дію активного компонента,

дигідрати фосфатів натрію та калію – буферні речовини, що стабілізують вакцину;

хлориди натрію та калію – коригують сольовий баланс препарату;

сахароза – запобігає замерзанню та стабілізує вакцину;

вода для ін'єкцій.

Кого в Україні будуть прищеплювати вакциною Pfizer

МОЗ озвучував такі пріоритети для вакцинації препаратом Pfizer (йдеться про використання першої партії в 117 тис. доз):

працівники ДСНС;

працівники Держприкордонслужби;

мешканці та персонал будинків для літніх, соціальні працівники

військові.

Залишкових доз Pfizer не буде

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко розповів, що в Україні не буде залишків вакцини від коронавірусу Pfizer.

Віктор Ляшко – головний санлікар “Ніяких залишків вакцини не буде. Чітко і зрозуміло розплановано сьогодні, хто вакцинується. Сьогодні вакцинуються люди у будинках для людей похилого віку. Після цього вакцинується Державна служба з надзвичайних ситуацій і Державна прикордонна служба як критичні для держави інфраструктури”.



План вакцинації від коронавірусу / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу