Pfizer в Україні: що треба знати про вакцину, яку всі так чекали

Джерело:24 канал
В Україну сьогодні, 16 квітня прибула перша партія вакцини Pfizer-BioNTech – 117 тисяч доз. Отримати вакцину вдалось в рамках глобальної ініціативи COVAX — механізму розподілу вакцин ВООЗ. Україна також повинна отримати ще 10 мільйонів доз Pfizer до кінця 2021 року. Яка ефективність вакцини, особливості зберігання та ймовірні побічні реакції – розповідаємо детально.
117 тисяч доз Pfizer поставили у спеціальних боксах. Вакцину завантажили у вантажівку американської фірми UPS, яка займається логістикою та експрес-доставками. Партію вакцини розвантажили фактично за 10 хвилин. Вантажівкою її відвезуть до центрального складу, звідки препарати розподілять між регіонами України. Віктор Ляшко розповів, що перші уколи зроблять у неділю, 18 березня.
Детально про це В Україну прибула перша партія вакцин Pfizer: фото, відео
за даними ВООЗ
Це перша у світі вакцина, яка отримала схвалення на застосування в США та ЄС.
Препарат розробило подружжя німецьких учених Угура Шахін і Езлем Тюречі. Вони очолюють фірму BioNTech у Майнці. За розробку вчені отримали Хрест "За заслуги перед Федеративною Республікою Німеччина".
Для швидкого дослідження ефективності та старту виробництва фірма уклала альянс із американським фармацевтичним гігантом Pfizer.
Угура Шахін і Езлем Тюречі – розробники вакцини Pfizer / Фото Jetsetter
За останніми даними, ефективність препарату проти легкої форми коронавірусу становить 91,3%. Проти важкої – 100%. Водночас виробники заявили, що препарат ефективний проти "південноафриканського" штаму.
Також компанія заявила про 100% ефективність вакцини проти COVID-19 серед дітей 12-15 років.Деталі випробувань: у третій фазі клінічних випробувань взяли участь 2 260 підлітків 12-15 років у США. Найближчим часом розробники планують подати до регуляторів із лікарських засобів у США та ЄС документи для екстреного використання препарату для вакцинації дітей 12-15 років.
Pfizer, як і більшість інших вакцин, не містить вірусних часток. Крім того, вона ніяк не впливає на геном людини. Для повної імунізації вводять 2 дози з інтервалом у 3 тижні.
Використання цього препарату поки що обмежують лише мінімальним віком. У США, зокрема, вакцину рекомендують використовувати з 16 років.
Спершу виробник вимагав, щоб препарат зберігали при наднизьких температурах – від -80 до -60°C.
Втім, згодом з'ясували, що зберігати вакцину можна за температури -70°C, а після розморозки, упродовж 5 днів – достатньо температури +2-8°, тобто у звичайному холодильнику.
Вакцину Pfizer дозволили зберігати у звичайних холодильниках / Фото Getty Images
За словами головного санітарного лікаря Віктора Ляшка, Україна зараз може зберігати 600 тисяч доз вакцини Pfizer, тож ситуації, коли вакцина є, а спеціальних холодильників для її зберігання немає, виникнути не повинно.
дані ВООЗ
На етапі отримання реєстрації жодних серйозних побічних ефектів у вакцини не виявили. Лише типові реакції на вакцинацію: втома і головний біль були рідшими та слабшими у пацієнтів старшого віку.
Водночас із початком застосування мРНК-вакцини у деяких пацієнтів реєстрували гостру алергічну реакцію, яка настала відразу після щеплення.
Відомо про одного пацієнта у США та двох у Великобританії із реакцією анафілактичного шоку, який проявляється у вигляді почервоніння шкіри та задишки.
Щоб уникнути алергічних реакцій на вакцину, слід знати склад препарату та індивідуально обговорити з сімейним лікарем наявність алергії до того чи іншого компоненту.
МОЗ озвучував такі пріоритети для вакцинації препаратом Pfizer (йдеться про використання першої партії в 117 тис. доз):
Головний санітарний лікар Віктор Ляшко розповів, що в Україні не буде залишків вакцини від коронавірусу Pfizer.
“Ніяких залишків вакцини не буде. Чітко і зрозуміло розплановано сьогодні, хто вакцинується. Сьогодні вакцинуються люди у будинках для людей похилого віку. Після цього вакцинується Державна служба з надзвичайних ситуацій і Державна прикордонна служба як критичні для держави інфраструктури”.
План вакцинації від коронавірусу / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу