17-річна Емма із норвезького Осло написала про це у соцмережі. Дівчина пояснила, що була змушена придбати бюстгальтер більшого розміру.

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У коментарях до її допису сотні користувачів повідомили, що зіштовхнулися із такою ж ситуацією. У мережі Емма знайшла матеріали про такі ж випадки у США.

Як все пояснюють медики

Головний лікар діагностичного центру молочних залоз лікарні у місті Буде зазначив, що такий побічний ефект справді можливий. Його викликає розширення лімфатичних вузлів після щеплення. У такій реакції організму на введення вакцини, за словами Генріха Бакманна, немає нічого незвичайного. Мовляв, це спосіб організму впоратися із запаленнями або інфекціями. Тому збільшення грудей – лише тимчасове явище.

Медичний директор Норвезького агентства з лікарських засобів Стейнар Мадсен зазначив, що також чув про такі випадки у соцмережах. Водночас офіційних звернень не надходило. Він пояснив, що у 10% вакцинованих жінок після першого щеплення збільшувалися лімфатичні вузли у пахвовій западині. Саме через це з'являлося відчуття, що груди ростуть.

Якщо питання в тому, чи варто хвилюватися жінкам, то, напевно, відповідь – ні. Але якщо лімфатичні вузли збільшуються протягом тривалого часу, звичайно, слід звернутися до лікаря,

– наголосив Медсен.

Що кажуть у Pfizer

Менеджер зі зв'язків із громадськістю Pfizer Йоахим Хенріксен не виключає, що імунна реакція може викликати збільшення лімфатичних вузлів. Водночас офіційних скарг щодо цього компанія не отримувала.