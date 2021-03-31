Вакцина Pfizer виявилась на 100% ефективною для дітей від 12 до 15 років
Компанія Pfizer заявила, що вакцина проти коронавірусу була на 100% ефективною у випробуванні на останньому етапі у дітей віком від 12 до 15 років. Це дослідження може вплинути на вакцинацію для дітей та підлітків до наступного навчального року.
Джерело:Bloomberg
Вакцина Pfizer вже дозволена в США для людей віком від 16 років. Тепер компанія Pfizer заявила, що її вакцина від коронавірусу на 100% ефективна у категорії 12-15 років і опублікувала результати третього етапу клінічних випробувань препарату.
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Як проходило дослідження
У дослідженні взяли участь 2260 підлітків. Рівень антитіл після щеплення перевищував рівень, який спостерігався в вакцинованих людей від 16 і старше, йдеться в заяві компаній.
Нагадаємо, вакцина Pfizer-BioNTech у людей від 16 років виявився на 95% ефективний в запобіганні симптоматичних випадків на заключному етапі випробувань. Вакцина вимагає введення двох доз.
Реакція на результати: Ізраїль готовий вакцинувати підлітків
В Ізраїлі вже відреагували на заяву щодо ефективності вакцини на підлітків. Відтак країна планує розпочати вакцинацію дітей віком 12-15 років препаратом компаній Pfizer/BioNTech.
Заява Pfizer – чудова новина. Зараз немає нічого більш важливого, ніж якнайшвидше схвалення нових закупок вакцини, щоб ми були готові до вакцинації (дітей – ред.) негайно після схвалення FDA,
– заявив ізраїльський міністр Юлій Едельштейн.
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